2021 Emmy Ödülleri Ödülleri gerçekleşti! İşte 73. Emmy Ödülleri kazananlar listesi
TV ve sinemanın en önemli etkinliklerinden 73. Emmy Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. The Crown, Ted Lasso kazandıkları ödüllerle geceye damgasını vurdular. Los Angeles'taki Event Deck'te düzenlenen törenle yıldızlar kırmızı halıya geri döndü... İşte 2021 Emmy Ödülleri kazananlar tam listesi!
73. Emmy Ödülleri Los Angels'ta Event Deck'te gerçekleşti. Geçen yıl pandemi nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla yapılan törenin ardından bu yıl ödül töreni eskisi gibi kırmızı halıda düzenlendi. 73. Emmy ödül töreninde The Crown ve The Queen’s Gambit dizileri geceye damgasını vurdu. Sizler için adayları ve kazananlar derledik... (Ayrıca ünlülerin kırmızı halıdaki şıklığını görmek için 73. Emmy Ödülleri kırmızı halıdan görüntüler haberimize bakabilirsiniz.)
Şovmen Cedric Antonio Kyles’ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte Crown, en iyi drama dalında yapım ödülünü kazanırken, Ted Lasso ise en iyi komedi dalında ödül kazandı.
Netflix'in Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını anlattığı The Crown en iyi drama, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dalları dahil çok sayıda ödül aldı ve gecenin kazananı oldu.
En iyi drama dizisinde diğer adaylar şöyleydi:
- The Boys, Bridgerton
- The Handmaid’s Tale
- Lovecraft Country
- The Mandalorian
- Pose
- This Is Us
Emmy Ödülleri Drama Dalında Kazananları:
En İyi Drama Dizisi
The Crown (Netflix)
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Olivia Colman – The Crown
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu
Josh O’Connor – The Crown
Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Tobias Menzies – The Crown
Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Gillian Anderson – The Crown
Drama Dalında En İyi Yönetmen
The Crown (Bölüm: “War”) – Jessica Hobbs (Netflix)
Drama Dalında En İyi Senaryo
The Crown (Bölüm: “War”) – Peter Morgan (Netflix)
Jason Sudeikis’in yer aldığı Ted Lasso ise en iyi komedi dalında ödül kazandı.
En iyi komedi dizisinin diğer adayları şöyleydi:
- Black-ish
- Cobra-Kai
- Emily in Paris
- Hacks
- The Flight Attendant
- The Kominsky Method
- Pen15
Emmy Ödülleri Komedi Dalında Kazananları:
En iyi komedi dizisi
Ted Lasso (Apple TV+)
Komedi dalında en iyi kadın oyuncu
Jean Smart – Hacks
Komedi dalında en iyi erkek oyuncu
Jason Sudeikis – Ted Lasso
Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu
Brett Goldstein – Ted Lasso
Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu
Hannah Waddingham – Ted Lasso
Komedi dalında en iyi yönetmen
Hacks (Bölüm: “There Is No Line”) – Lucia Aniello (HBO Max)
Komedi dalında en iyi senaryo
Hacks (Bölüm: “There Is No Line”) – Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (HBO Max)
Komedi dalında en iyi yazar
Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks
En iyi mini dizi ödülünün sahibi ise The Queen’s Gambit oldu.
En iyi mini dizi ödüllerinin diğer adayları şöyleydi:
- I May Destroy You
- Mare of Easttown
- The Underground Railroad
- WandaVision
Emmy Ödülleri Mini Dizi Dalında Kazananları
En iyi mini dizi
The Queen’s Gambit (Netflix)
Mini Dizi/TV Filmi dalında en iyi erkek oyuncu
Ewan McGregor - Halston
Mini Dizi/TV Filmi dalında en iyi kadın oyuncu
Kate Winslet – Mare of Easttown
Mini Dizi/TV Filmi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu
Evan Peters – Mare of Easttown
Mini Dizi/TV Filmi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu
Julianne Nicholson – Mare Of Easttown
Mini Dizi/TV Filmi dalında en iyi senaryo
I May Destroy You – Michaela Coel (HBO)
Mini Dizi/TV Filmi dalında en iyi yönetmen
The Queen’s Gambit – Scott Frank (Netflix)
En iyi reality yarışma programı
Kazanan: RuPaul's Drag Race
En iyi talk şov serisi
Kazanan: Last Week Tonight with John Oliver
En iyi skeç serisi
Kazanan: Saturday Night Live
En iyi özel talk şov
Kazanan: Hamilton
En iyi komedi dizisi yazarı
Kazanan: Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks