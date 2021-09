2021 Emmy Ödülleri Ödülleri gerçekleşti! İşte 73. Emmy Ödülleri kazananlar listesi

73. Emmy Ödülleri Los Angels'ta Event Deck'te gerçekleşti. Geçen yıl pandemi nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla yapılan törenin ardından bu yıl ödül töreni eskisi gibi kırmızı halıda düzenlendi. 73. Emmy ödül töreninde The Crown ve The Queen’s Gambit dizileri geceye damgasını vurdu. Sizler için adayları ve kazananlar derledik... (Ayrıca ünlülerin kırmızı halıdaki şıklığını görmek için 73. Emmy Ödülleri kırmızı halıdan görüntüler haberimize bakabilirsiniz.)

Şovmen Cedric Antonio Kyles’ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte Crown, en iyi drama dalında yapım ödülünü kazanırken, Ted Lasso ise en iyi komedi dalında ödül kazandı.

Netflix'in Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını anlattığı The Crown en iyi drama, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dalları dahil çok sayıda ödül aldı ve gecenin kazananı oldu.

En iyi drama dizisinde diğer adaylar şöyleydi:

The Boys, Bridgerton

The Handmaid’s Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Emmy Ödülleri Drama Dalında Kazananları:

En İyi Drama Dizisi

The Crown (Netflix)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Olivia Colman – The Crown

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Josh O’Connor – The Crown

Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Tobias Menzies – The Crown

Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Gillian Anderson – The Crown

Drama Dalında En İyi Yönetmen

The Crown (Bölüm: “War”) – Jessica Hobbs (Netflix)

Drama Dalında En İyi Senaryo

The Crown (Bölüm: “War”) – Peter Morgan (Netflix)

Jason Sudeikis’in yer aldığı Ted Lasso ise en iyi komedi dalında ödül kazandı.

En iyi komedi dizisinin diğer adayları şöyleydi:

Black-ish

Cobra-Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Emmy Ödülleri Komedi Dalında Kazananları:

En iyi komedi dizisi

Ted Lasso (Apple TV+)

Komedi dalında en iyi kadın oyuncu

Jean Smart – Hacks

Komedi dalında en iyi erkek oyuncu

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu

Brett Goldstein – Ted Lasso

Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Komedi dalında en iyi yönetmen

Hacks (Bölüm: “There Is No Line”) – Lucia Aniello (HBO Max)

Komedi dalında en iyi senaryo

Hacks (Bölüm: “There Is No Line”) – Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (HBO Max)

Komedi dalında en iyi yazar

Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks



En iyi mini dizi ödülünün sahibi ise The Queen’s Gambit oldu.

En iyi mini dizi ödüllerinin diğer adayları şöyleydi:

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Underground Railroad

WandaVision

Emmy Ödülleri Mini Dizi Dalında Kazananları

En iyi mini dizi

The Queen’s Gambit (Netflix)

Mini Dizi/TV Filmi dalında en iyi erkek oyuncu

Ewan McGregor - Halston

Mini Dizi/TV Filmi dalında en iyi kadın oyuncu

Kate Winslet – Mare of Easttown

Mini Dizi/TV Filmi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu

Evan Peters – Mare of Easttown

Mini Dizi/TV Filmi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu

Julianne Nicholson – Mare Of Easttown

Mini Dizi/TV Filmi dalında en iyi senaryo

I May Destroy You – Michaela Coel (HBO)

Mini Dizi/TV Filmi dalında en iyi yönetmen

The Queen’s Gambit – Scott Frank (Netflix)

En iyi reality yarışma programı

Kazanan: RuPaul's Drag Race



En iyi talk şov serisi

Kazanan: Last Week Tonight with John Oliver

En iyi skeç serisi

Kazanan: Saturday Night Live

En iyi özel talk şov

Kazanan: Hamilton



En iyi komedi dizisi yazarı

Kazanan: Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks