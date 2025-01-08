Adsız Aşıklar dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? 'Adsız Aşıklar'dan yeni fragman yayınlandı

Dizinin Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:

"Aşka olan güvenini daha çocukken kaybetmiş olan Cem, 'aşk hastalığı'na yakalanan kişileri tedavi etmek üzerine kurduğu Aşk Hastanesi'nin görünmez kahramanıdır. Cem'in tüm başarısı ve hayalleri, hayatına hiç beklemediği anda giren ve Cem'in tam aksine, dünyayı aşkın kurtaracağına inanan Hazal'a bağlıdır."