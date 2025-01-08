Adsız Aşıklar dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? 'Adsız Aşıklar'dan yeni fragman yayınlandı
Başrollerinde Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’in yer aldığı 'Adsız Aşıklar’ dizisinden yeni fragman paylaşıldı. Adsız Aşıklar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Adsız Aşıklar ne zaman yayınlanacak? Yakından bakalım...
Başar Başaran'ın senaristliğini üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu Netflix'in yeni dizisi 'Adsız Aşıklar’dan yeni fragman paylaşıldı.
Dizinin Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:
"Aşka olan güvenini daha çocukken kaybetmiş olan Cem, 'aşk hastalığı'na yakalanan kişileri tedavi etmek üzerine kurduğu Aşk Hastanesi'nin görünmez kahramanıdır. Cem'in tüm başarısı ve hayalleri, hayatına hiç beklemediği anda giren ve Cem'in tam aksine, dünyayı aşkın kurtaracağına inanan Hazal'a bağlıdır."
Adsız Aşıklar'ın oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'e Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu, Seda Akman gibi isimler eşlik ediyor.
Ayrıca dizinin farklı bölümlerindeki hikayelere Teoman, Cansel Elçin, Cemre Ebüzziya, Erdem Şenocak, Erdem Kaynarca, Yetkin Dikinciler, Efe Tunçer, Sedef Avcı ve daha pek çok isim eşlik ediyor.