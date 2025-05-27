Aile Saadeti dizisi geliyor! Aile Saadeti dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak olan yeni dizi Aile Saadeti güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor. Çekimler devam ederken dizinin afişi ve ilk tanıtım videosu da resmi instagram hesaplarında yayınlandı. Aile Saadeti, bir yandan güldürürken bir yanda da hüzne boğacak.

AİLE SAADETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

AİLE SAADETİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Burak Dakak (Murat)

Buse Meral (Gönül)

Vildan Atasever (Tülay)

Hakan Yilmaz (Tekin)

Fatih Al (Harun)

Hakan Karsak (Emin)

Esra Kızıldoğan (Öykü)

Sibel Aytan (Maya)

Kürşat Demir (Doberman)

Ahmet Mark Somers (Fikri)

Volkan Uygun (Hakkı)

Zerrin Sümer (Salime)

Suat Sungur (Asker Abi)

AİLE SAADETİ DİZİSİ İLK TANITIM