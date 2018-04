Almost Human'ın geleceği belli oldu!

Fox'un bilim-kurgu türündeki dizisi Almost Human'ın geleceği belli oldu. Tamam mı yoksa devam mı?

Başrollerinde Karl Urban, Michael Ealy, Minka Kelly, Mackenzie Crook, Michael Irby ve Lili Taylor gibi isimlerin yer aldığı ve 2048 senesinde androidlerle insanların birlikte yaşadığı bir gelecekte, biri insan biri android olan iki polisin maceralarını ekranlara yansıtan Almost Human'ın ikinci sezonu olmayacak! Kısacası dizi resmi olarak iptal edildi. Bu kararla birlikte şimdiye kadar birçok bilim-kurgu dizisini iptal eden Fox yeni bir bilim-kurgu dizisi iptaline daha imza atmış oldu. 17 Kasım 2013 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi, 13 bölümlük ekran macerası süresince izlenme oranlarında istikrarlı bir grafik sergiledi. Ancak elde edilen izlenme oranları dizinin yaşaması için yeterli görülmedi. Dizinin 03 Mart'ta ekranlara gelen sezon finali, izlenme oranlarında 18-49 yetişkin yaş aralığında 1.50 reyting oranı ve 5.634 milyon izleyici rakamlarını elde etti. JJ Abrams ve J H Wyman gibi tanınmış isimlerin yapımcılığını üstlendiği dizinin 13 bölüm sonunda elde etmiş olduğu bölüm başına oluşan ortalama izlenme istatistiği ise şöyle oluştu: 1.88 reyting oranı ve 6.24 milyon toplam izleyici. JJ. Abrams'ın yapımcı kadrosunda yer aldığı diğer dizilerden Believe ve Revolution ikilisi için henüz iptal ya da onay kararı çıkmış değil. Ancak her iki dizinin de durumu kritik noktada gözüküyor. Bir diğer dizisi Person of Interest ise dördüncü sezon onayını almış durumda.