Annem Ankara dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Annem Ankara nerede çekiliyor?
Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara bugün ekran yolculuğuna başlıyor. Peki Annem Ankara dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Annem Ankara nerede çekiliyor? Dizi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Yakından bakalım....
Kanal D ekranlarının BKM imzalı büyük bir heyecanla beklenen dizisi Annem Ankara bugün izleyici karşısına çıkıyor.
ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU
Başkent Ankara’da 1990’lı yıllardaki gerçek bir yaşam öyküsünü ekran getiren Annem Ankara, hayata karşı umudunu ve mücadelesini hiç kaybetmeyen Zuhal ile adeta babasız büyümüş bu nedenle de çocuklarına babalık yapmakta zorlanan Hasan’ın hikayesini anlatacak.
ANNEM ANKARA OYUNCULARI
Annem Ankara dizisinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.
ANNEM ANKARA GERÇEK HİKAYE Mİ?
Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyacak olan dizinin senaryosunu Başak Angigün kaleme alırken, yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.