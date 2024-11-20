Annem Ankara dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Annem Ankara nerede çekiliyor?

ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU

Başkent Ankara’da 1990’lı yıllardaki gerçek bir yaşam öyküsünü ekran getiren Annem Ankara, hayata karşı umudunu ve mücadelesini hiç kaybetmeyen Zuhal ile adeta babasız büyümüş bu nedenle de çocuklarına babalık yapmakta zorlanan Hasan’ın hikayesini anlatacak.