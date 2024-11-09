'Annem Ankara' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı! 'Annem Ankara' konusu ne, oyuncuları kimler?
Kanal D’nin merakla beklenen yeni dönem dizisi “Annem Ankara”nın ilk tanıtım filmi yayınlandı. 'Annem Ankara' konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Kanal D'nin BKM imzalı yeni dönem dizisi 'Annem Ankara’nın ilk tanıtım filmi yayınlandı. Fragman, Korel’in canlandırdığı Zuhal’in “Hep sen mi ağladın?” sözleriyle “Yalan Dünya” türküsünü söylemesiyle başlıyor. Zuhal çocuklarıyla dolmuşa binerken, türkünün devamını usta sanatçı Neşet Ertaş getiriyor.
Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen dizide; Üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal’in hüzünlü hikayesi anlatılacak. Annem Ankara dizisi, 90’lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana taşıyacak.
Üç çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikâyesini anlatan “Annem Ankara”, “Benim Annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” sloganıyla dikkat çekiyor.
Senaryosunu Başak Angigün’ün yazdığı, gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan BKM imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber oturuyor. “Annem Ankara” yakında Kanal D’de başlayacak.