Aramızda Kalsın dizisi bitiyor mu?

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Ekranların sevilen dizisi Aramızda Kalsın'ın biteceği iddia edildi.

Başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Gökçe Bahadır ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Star TV'nin iddialı dizisi Aramızda Kalsın'ın bitmesiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.



İkinci sezonunu yaşayan dizinin bu sezon reytinglerinin düşmesi sebebiyle yayından kaldırılacağı iddia edildi. Bu iddiayı yalanlayan başrol oyuncularından Gökçe Bahadır ise, dizinin zaten 52 bölüm olarak planlandığını, hikaye bittiği için dizinin biteceğini söyledi.



48. bölümü geçen haftaki maç nedeniyle yayınlanmayan dizinin, Ocak ayında final yapması bekleniyor.