Aşk Evlilik Boşanma dizisi final mi yapıyor?

Başrollerini Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman paylaştığı NOW TV ekranlarından Salı akşamları yayınlanan Aşk Evlilik Boşanma dizisi için final kararı alındı.   

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Aşk Evlilik Boşanma dizisi final mi yapıyor? - Resim : 1

Kore yapımı Love (ft. Marriage and Divorce) dizisinin yerli uyarlaması Aşk Evlilik Boşanma dizisinde başrollerini Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman paylaşıyor.

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Aşk Evlilik Boşanma dizisi final mi yapıyor? - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW TV ekranlarından Salı akşamları yayınlanan dizi için için final kararı alındı.   
 

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Aşk Evlilik Boşanma dizisi final mi yapıyor? - Resim : 3

Karga Seven Pictures imzalı dizi 4. bölümde ekrana veda edecek.  

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Aşk Evlilik Boşanma dizisi final mi yapıyor? - Resim : 4

Çalışan 3 kadının hikayesine odaklanan dizinin kadrosunda Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman’ın yanı sıra Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı gibi isimler de yer alıyor.