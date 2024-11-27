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Aşk Evlilik Boşanma dizisi final mi yapıyor?
Başrollerini Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman paylaştığı NOW TV ekranlarından Salı akşamları yayınlanan Aşk Evlilik Boşanma dizisi için final kararı alındı.
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Kore yapımı Love (ft. Marriage and Divorce) dizisinin yerli uyarlaması Aşk Evlilik Boşanma dizisinde başrollerini Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman paylaşıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW TV ekranlarından Salı akşamları yayınlanan dizi için için final kararı alındı.
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Karga Seven Pictures imzalı dizi 4. bölümde ekrana veda edecek.
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Çalışan 3 kadının hikayesine odaklanan dizinin kadrosunda Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman’ın yanı sıra Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı gibi isimler de yer alıyor.