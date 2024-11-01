ATV’nin yeni dizisi "Can Borcu" geliyor! Can Borcu konusu ne, oyuncuları kimler?
ATV ekranlarının yeni dizisi "Can Borcu"nun okuma provası yapıldı ve yakında çekimleri başlayacak. Can Borcu konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Senaryosu Onur Uğraş’a ait olan, yönetmenliğini Semih Bağcı’nın üstleneceği ATV'nin NTC Medya imzalı merakla beklenen dizisi "Can Borcu"nun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Yeni yapımları izleyiciyle buluşturacak olan ATV, iddialı yapımlarından biri olan "Can Borcu" ile bu sezon dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre 29 Ekim Salı günü Beykoz Kundura Fabrikası’nda okuma provası gerçekleştirilen dizinin 7 Kasım tarihinde sete çıkması planlanıyor.
Can Borcu konusu
“Can Borcu”nda olaylar kızı Doğa’yla (Dora Dalgıç) başı dertte olan mimar Serkan (Bülent İnal) ile kendisine ait gelinlikçiyi işleten Handan’ın (Ebru Özkan) yollarının tesadüfen kesişmesiyle başlıyor. Sarsıcı bir ihanet, yıllardır süren bir yasak aşk ve ardından yaşanan şok bir trafik kazası her şeyi değiştiriyor.