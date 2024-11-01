ATV’nin yeni dizisi "Can Borcu" geliyor! Can Borcu konusu ne, oyuncuları kimler?

Can Borcu konusu

“Can Borcu”nda olaylar kızı Doğa’yla (Dora Dalgıç) başı dertte olan mimar Serkan (Bülent İnal) ile kendisine ait gelinlikçiyi işleten Handan’ın (Ebru Özkan) yollarının tesadüfen kesişmesiyle başlıyor. Sarsıcı bir ihanet, yıllardır süren bir yasak aşk ve ardından yaşanan şok bir trafik kazası her şeyi değiştiriyor.