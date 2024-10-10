“Ayazın Sonu Güneş” dizininin esrarengiz kadını Zeynep kim?

YENİ BİR SOLUK

Kanal D’nin hafta içi her gün yeni bölümleri yayınlanan dizisi Ayazın Sonu Güneş, sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla seyircinin beğenisini kazanıyor. Birand Tunca’nın Ayaz, Hira Koyuncuoğlu’nun da Güneş karakterine hayat verdiği diziye yeni bir isim katıldı. Genç oyuncu Göksu Melek Ulucan, Zeynep karakteri ile diziye yeni bir soluk getirecek.