“Ayazın Sonu Güneş” dizininin esrarengiz kadını Zeynep kim?
İki gencin bir cinayet girişimi sonucu kesişen ve değişen hayatlarını anlatan “Ayazın Sonu Güneş”, kadrosunu güçlendirdi. Genç ve yetenekli oyuncu Göksu Melek Ulucan, “Zeynep” karakteriyle diziye hızlı bir giriş yaptı.
Bir trafik kazası sonucu Ayaz’ın hayatına giren Zeynep’in gerçekte kim olduğu belirsizliğini korurken Ayaz-Güneş ilişkisini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
YENİ BİR SOLUK
Kanal D’nin hafta içi her gün yeni bölümleri yayınlanan dizisi Ayazın Sonu Güneş, sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla seyircinin beğenisini kazanıyor. Birand Tunca’nın Ayaz, Hira Koyuncuoğlu’nun da Güneş karakterine hayat verdiği diziye yeni bir isim katıldı. Genç oyuncu Göksu Melek Ulucan, Zeynep karakteri ile diziye yeni bir soluk getirecek.
KİM BU ZEYNEP?
Dizide tek başına İstanbul’a gelen Zeynep, Ayaz’ın hayatına bir kaza ile giriş yaptı. Geçirdiği trafik kazası sonucu hafızası kaybederek Ayaz’ın evine yerleşen Zeynep’in gerçekte kim olduğu gizemini koruyor.
GÜNEŞ NE YAPACAK?
Zeynep’in gelişi, Ayaz-Güneş aşkında köklü değişikliklerin yaşanacağına işaret ederken Ayaz’ın evlenme teklifini reddederek kabuğuna çekilen Güneş’in ne yapacağı henüz bilinmiyor.