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Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç'lı '39 Derecede Aşk' filminden İlk kareler yayınlandı
Prime Video, başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç’ın yer aldığı yeni orijinal filmi "39 Derecede Aşk"tan yeni kamera arkası görselleri yayınladı.
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Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç'ın başrollerini paylaştığı '39 Derecede Aşk' filminden ilk kareler yayınlandı.
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İzmir’in sıcak atmosferini yansıtan romantik komedi türündeki filmin senaryosu Uygar Şirin’in imzasını taşırken; yönetmenliğini Tunç Şahin, yapımcılığını ise Bir Film üstleniyor.
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Film, hırslı ve başarılı bir şehir kadını olan avukat Kumru'nun, İzmir'in şirin kasabasına gelerek müzisyen Fatih'le tanışması ve ikilinin hayatlarının beklenmedik şekilde değişmesini konu ediniyor.
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Filmde Turan ve Andıç'a; Fatih Al, Cem Davran, Pelinsu Pir, Zeynep Oymak, Ulaşcan Kutlu ve Zeynep Dinsel gibi isimler eşlik ediyor.