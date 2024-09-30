Bahar dizisine iki yeni isim daha! Dev isimler kadroda...
Salı günlerinin sevilen dizisi 'Bahar'a iki dev isim katılıyor. Nil Sude Albayrak'ın canlandırdığı 'Seren' karakterinin anne ve babası da diziye dahil oldu.
Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi, yeni sezonda yine reytinglerde izleyicisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Tüm heyecanıyla devam eden diziye son olarak Büşra Pekin, Baş Hekim Süreyya karakteriyle dahil olmuştu.
Bahar'ın oğlunun sevgilisi Seren'in hamile olması yeni sezonun en çarpıcı olaylarından biri oldu. Bebeği aldırmayı düşünen Seren'in karar verme aşamasında Bahar'ın sonuna kadar ona destek vermesi takdir toplamıştı.
NİHAL YALÇIN VE NESRİN KÖKSAL 'BAHAR' DİZİSİNDE
Büşra Pekin'in ardından da dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu. Nihal Yalçın, Seren’in (Nil Sude Albayrak)‘nin annesi Nesrin Köksal olarak seyirciyle buluşacak. Adanalı bir iş adamı olan ‘Hasip Aydın’ rolüyle Bahar'a katılacak olan usta oyuncu Nizam Namidar, Seren'in babası “Rıza Tekin” olacak.