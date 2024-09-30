Bahar dizisine iki yeni isim daha! Dev isimler kadroda...

NİHAL YALÇIN VE NESRİN KÖKSAL 'BAHAR' DİZİSİNDE

Büşra Pekin'in ardından da dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu. Nihal Yalçın, Seren’in (Nil Sude Albayrak)‘nin annesi Nesrin Köksal olarak seyirciyle buluşacak. Adanalı bir iş adamı olan ‘Hasip Aydın’ rolüyle Bahar'a katılacak olan usta oyuncu Nizam Namidar, Seren'in babası “Rıza Tekin” olacak.