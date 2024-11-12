Bahar dizisine yeni oyuncu: Dedektif Edip geliyor

Salı akşamlarının sevilen dizisi 'Bahar'ın kadrosuna yeni bir oyuncu daha katılıyor. Diziye katılacak ünlü oyuncu, 'Dedektif Edip' rolünü canlandıracak.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Bahar dizisine yeni oyuncu: Dedektif Edip geliyor - Resim : 1

Başrollerinde, Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı 'Bahar' dizisi kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

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Bahar dizisine yeni oyuncu: Dedektif Edip geliyor - Resim : 2

Dizinin ikinci sezonunda kadroya Nihal Yalçın ve Büşra Pekin gibi isimler dahil olmuştu.

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Bahar dizisine yeni oyuncu: Dedektif Edip geliyor - Resim : 3

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği diziye son olarak oyuncu Hakan Meriçliler konuk olacak. 

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Bahar dizisine yeni oyuncu: Dedektif Edip geliyor - Resim : 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Meriçliler 'Dedektif Edip' rolünü canlandıracak. 