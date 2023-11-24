Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Bambaşka Biri final mi yapıyor?

Başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı Bambaşka Biri bu sezon Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dizice Hande Erçel savcı Leyla karakterine hayat veriyor. Burak Deniz ise ana haber bülteni sunucusu Kenan rolünde ekranlara geliyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt otururken; senaryosunu Ethem Özışık kaleme alıyor. Dizinin hayranlarına üzecek bir iddia var.

Final tarihi belli oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hande Erçel ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizi yıl sonunda ekrana veda ediyor. İddiaya göre yeni bir gelişme olmazsa dizi 25 Aralık'ta yayınlanacak 16. bölümüyle ekranlara veda edecek.