Bana Masal Anlatma filminin konusu, oyuncuları ve künyesi

Vizyona girdiği dönemde 1 milyon 577 bin seyirciye ulaşan Bana Masal Anlatma filmi bir kez daha televizyon ekranlarına geliyor. Başrolünde Fatih Artman’ın yer aldığı ‘Bana Masal Anlatma’ filminin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. İşte Beni Anlatma Filmi'nin konusu, oyuncuları ve künyesi: (IMDb en iyi filmler listesine de bakabilirsiniz)

Vizyon Tarihi: 9 Ocak 2015

Yönetmen: Burak Aksak

Senaryo: Burak Aksak

Tür: Komedi / Romantik

Başroller: Fatih Artman, Hande Doğandemir

Süre: 1 saat 48 dakika

Filmin Konusu: Televizyonun efsaneleşen dizilerinden "Leyla ile Mecnun"un senaristi Burak Aksak'ın yazıp yönettiği bu sıcacık filmde, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi anlatılıyor.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİNİN KONUSU

Bana Masal Anlatma filminin konusu şöyle: Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir. Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI

Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut, Tarık Ünlüoğlu, Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Burcu Biricik, Ercan Yazgan ve Ani İpekkaya'nın rol aldığı filmde Gökçe Bahadır ve Gürkan Uygun da konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma filminin çekimleri İstanbul Suriçi'de yapıldı.

Oyuncu Fatih Artman, 2015 yılında verdiği bir röportajda Bana Masal Anlatma'nın senaryosunda kendisini çeken şeyi şöyle anlatmıştı:



Hikayede beni çeken dışarıdan bir gözle bakıldığında Burak Aksak ama hikayenin içine girildiğinde babası olmayan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, annesiyle yaşayan birinin bu küçük hayatında bir yenden da aşkı, sevgiyi hep arayıp sonrasında da önce kendisinin de fark edemediği bir kahramanlık durumunu fark etmesi ve sonrasında kahraman olmaya çalışması ve karakterin değişmesi çok hoşuma gitti.

BANA MASAL ANLATMA FRAGMANI