BBC'ye göre yılın şimdiye kadarki en iyi 8 filmi

4. Holy Spider (Kutsal Örümcek)

İranlı ödüllü yönetmen Ali Abbasi'nin "Kutsal Örümcek" filmi karanlık bir gerilim.Film Danimarka'nın Oscar adayı olmuştu. IKSV filmi şöyle tanıtmıştı: "Kutsal Örümcek, kendine biçtiği bir misyonla kutsal Meşhed kentini 'ahlâksız ve namussuz sokak kadınlarından temizlemeyi' hedefleyen saygın vatandaş ve aile babası Said’i izliyor. Cinayetler dehşet saldığında bir kadın gazeteci olayı araştırmaya karar veriyor. Ancak feci gerçekler açığa çıktığında bile katilin birçokları tarafından kahraman olarak görüldüğü anlaşılıyor ve adaleti sağlamak gittikçe zorlaşıyor. 2000’de Meşhed’de seks işçilerini hedef alan bir seri katilin eylemleriyle mahkemesinin gerçek hikâyesinden esinlenen Ali Abbasi, ataerkil temelde kadın düşmanlığını eleştiriyor ve şöyle diyor: “Özellikle kadınlar gibi belli grupların insandışılaştırılmaları yalnızca İran’a özgü bir olgu değil, buna çeşitli şekillerde dünyanın dört bir yanında rastlanıyor”.