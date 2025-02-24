Beyaz Show geri dönüyor! Ne zaman başlayacak? İşte yeni bilgiler
Son olarak 2018 yılında izlediğimiz Beyaz Show'un yeniden başlayacağı Beyazıt Öztürk tarafından müjdelenmişti. Yeni sezonda izleyici karşısına çıkması beklenen programla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Yağmur Topçu
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile sürpriz haberi açıkladı. Beyazıt Öztürk, ilgiyle izlenen programın yeniden başlayacağını açıkladı. Beyaz Show'un ne zaman başlayacağı da belli oldu.
BEYAZ SHOW EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK
Gel Konuşalım'da yer alan habere göre Beyaz Show, eylül ayında başlayacak. Beyazıt Öztürk ile telefonda konuşan Ece Erken son bilgileri şu sözlerle aktardı:
Telefonla konuştuk. Beyaz Show ile ilgili yeni bilgiler var. Beyaz yazın çekimlere başlıyor. Eylül ayında yayınlanacak. 12 veya 13 bölüm anlaşmışlar ve hepsi bant çekimi olacak. Kesin kararlı gibi. Canlı olmayacağını söyleyelim şimdiden.
SEZON FİNALİ ARDINDAN YAYINLANMADI
Beyazıt Öztürk’ün Beyaz Show adlı talk-show programı 6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlamıştı. 22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.