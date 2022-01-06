Bi Küçük Eylül Meselesi filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Hem romantik hem dramatik bir film Bi Küçük Eylül Meselesi... Bu kez televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Kerem Deren yaptığı film Ay Yapım imzalı. Filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Onur Tuna, Engin Akyürek yer alıyor. Bi Küçük Eylül Meselesi filminin konusu, çekildiği yer, oyuncuları ve künyesine birlikte bakalım:

Künye:

Filmin Adı: Bi Küçük Eylül Meselesi

Yapım Yılı: 2014

Yönetmen: Kerem Deren

Senaryo: Kerem Deren

Tür: Dram, Gençlik, Romantik

Oyuncular: Farah Zeynep Abdullah, Onur Tuna, Engin Akyürek

Filmin özeti: Film, İstanbul'un en popüler semtlerinden birinde yetişmiş Eylül ile Bozcaada'nın huzurlu ve sakin ortamında kendi halinde yaşayan Tekin'in tesadüflerle başlayan sıra dışı birlikteliklerini konu alıyor.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bozcaada'nın büyüleyici atmosferinde geçen çarpıcı bir aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyan film, kurgusuyla dikkat çekmişti. Bir Küçük Eylül Meselesi filminin konusu şöyle:

Eylül hayatta istediği her şeye sahip olan güzel, neşeli ve eğlenceli bir kızdır. Geçirdiği kazadan sonra uzun süre hastanede tedavi görür. Taburcu olduğu gün doktoru Eylül’e yaşadığı son bir ayı hatırlamadığını söyler. Ailesi ve arkadaşları her şeyin yolunda olduğunu söylese de Eylül şüphe içindedir. Kendisinden bir şeylerin saklandığını hisseden Eylül, hatırlamadığı son bir ayında Bozcaada’da olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Bozcaada’ya gider. Adada kendisini tanıyan Tekin adında bir çizerle arkadaşlık yapmaya başlar. Eylül, Tekin’le zaman geçirdikçe unuttuğu anılarını hatırlamaya başlayacaktır.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİ FRAGMANI

BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Farah Zeynep Abdullah,

Onur Tuna,

Engin Akyürek,

Serra Keskin,

Merve Bulut,

Ege Aydan,

Ebru Aykaç,

Ceren Moray



BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Peki, Bir Küçük Eylül Meselesi filmi nerede çekildi? Filmin çekimleri İstanbul ve Bozcaada'da yapılmıştı.

NİL KARAİBRAHİMGİL'DEN KANATLARIM VAR RUHUMDA

Nil Karaibrahimgil, "Bir küçük Eylül meselesi" filminde Farah Zeynep Abdullah tarafından canlandırılan Eylül karakterine ithafen "Kanatlarım Var Ruhumda" adlı özel klip hazırlamıştı.