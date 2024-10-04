'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminden ilk tanıtım yayınlandı
Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı "Bir Cumhuriyet Şarkısı"ndan teaser yayınlandı.
Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi güçlü kadrosu, hikayesi, içinde geçtiği dönemi eşsiz bir dille anlatan çekimleri ve kurgusuyla sezonun en çok merak edilen yapımlardan.
Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu 25 Ekim'de vizyona girecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin fragmanı da yayınlandı.
Film, 1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın, önlerindeki tüm engellere rağmen çiçeği burnunda bir ülkede sanat devrimini gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu ediniyor.
BKM'nin yapımı üstlendiği filmin geniş oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi isimler yer alıyor.