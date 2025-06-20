Bizim Semtin Çocukları filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bizim Semtin Çocukları filmi nerede çekildi?

Komedi ve dram türündeki Bizim Semtin Çocukları filmi, 2020 yılında sinema severlerle buluşmuştu. Yönetmenliğini Hakan Gürtop’un üstlendiği film beyaz perdenin ardından bu akşam saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanacak. Bizim Semtin Çocukları filmi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Bizim Semtin Çocukları filmi konusu ne?

Filmin konusu ise şöyle;

Birlikte büyüyen, iki yakın arkadaş olan Samet ve Yusuf, aynı gece kulübünde çalışır. Vale olarak çalışan Yusuf mahallenin en güzel kızlarından Gizem ile birlikteyken, koruma görevlisi olan Samet de Dicle ile sevgilidir. Gençler, evlenme hayalleri kurarken mahallenin kabadayısı hırsız Cevat, Yusuf ve Samet’i tuzağa düşürme derdindedir. Valelik yapan Yusuf’a lüks arabaları çaldırmayı planlayan Cevat, Yusuf’un isteğini yerine getirmemesi üzerine olay çıkarır. Kavga sırasında yaralanan Samet hastaneye götürülür. Burada Samet’in beyin tomografisi başka bir hasta ile karışınca Yusuf en yakın arkadaşının kısa bir süre sonra ölecek olma ihtimali ile yüzleşmek zorunda kalır. Yusuf’un artık tek amacı, Samet’i ömrünün son günlerinde mutlu etmektir. Kulübe gelen Cevat’un lüks arabasını çalan Yusuf, Samet ve onun çılgın halası Nebahat ile birlikte yola koyulur.

Bizim Semtin Çocukları filmi oyuncuları

Ümit Kantarcılar

Gizem Karaca

Erdi Ünver

Suzan Aksoy

Kemal Kuruçay

Hakan Bilgin

Ümit Acar

Hüseyin Elmalıpınar

Bizim Semtin Çocukları nerede çekildi?

"Bizim Semtin Çocukları" filmi, Fethiye sokaklarında çekildi. Film, özellikle Fethiye'nin dar sokakları, eski mahalle yapıları, yerel esnaf dükkanları ve otantik yaşam alanlarıyla doğal bir mahalle dokusunu izleyiciye sunuyor.

Bizim Semtin Çocukları fragman