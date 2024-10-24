BluTv duyurdu: Prens dizisi 3'üncü sezon onayını aldı

BluTV’den Prens dizisi ile ilgili müjdeli haber geldi. Başrollerinde Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan ve birçok ismin yer aldığı komedi dizisinin üçüncü sezonu için duyuru yapıldı.

Elele Online

Elele Online
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BluTv duyurdu: Prens dizisi 3'üncü sezon onayını aldı - Resim : 1

Kısa sürede fenomen hale gelen Giray  Altınok imzalı Prens dizisi üçüncü sezon onayını aldı.   

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BluTv duyurdu: Prens dizisi 3'üncü sezon onayını aldı - Resim : 2

 İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan Prens'in kahkaha dolu maceraları üçüncü sezonda da devam edecek.

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BluTv duyurdu: Prens dizisi 3'üncü sezon onayını aldı - Resim : 3

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında, Türkiye’nin ilk yerleşik ‘Virtual Production’ stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen tarihi komedi dizisi ‘Prens’ yeni sezonuyla yakında BluTV’de izleyiciyle buluşacak.

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BluTv duyurdu: Prens dizisi 3'üncü sezon onayını aldı - Resim : 4

Prens dizisi konusu

Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.