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BluTv duyurdu: Prens dizisi 3'üncü sezon onayını aldı
BluTV’den Prens dizisi ile ilgili müjdeli haber geldi. Başrollerinde Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan ve birçok ismin yer aldığı komedi dizisinin üçüncü sezonu için duyuru yapıldı.
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Kısa sürede fenomen hale gelen Giray Altınok imzalı Prens dizisi üçüncü sezon onayını aldı.
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İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan Prens'in kahkaha dolu maceraları üçüncü sezonda da devam edecek.
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MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında, Türkiye’nin ilk yerleşik ‘Virtual Production’ stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen tarihi komedi dizisi ‘Prens’ yeni sezonuyla yakında BluTV’de izleyiciyle buluşacak.
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Prens dizisi konusu
Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.