Brad Pitt'in merakla beklenen Formula 1 filminden ilk kare

Hollywood'un yıldız oyuncusu Brad Pitt'in merakla beklenen filmi Formula 1'den ilk kare yayınlandı.

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Brad Pitt'in merakla beklenen Formula 1 filminden ilk kare - Resim : 1

Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin vizyon tarihi açıklandı.

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Brad Pitt'in merakla beklenen Formula 1 filminden ilk kare - Resim : 2

Apple Original Films imzalı yapım, 27 Haziran 2025'te vizyona girecek. 

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Brad Pitt'in merakla beklenen Formula 1 filminden ilk kare - Resim : 3

Merakla beklenen filmden ilk afişi yayınlandı. İşte Formula 1 pilotu rolünü üstlenen Pitt'in ilk karesi...

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Brad Pitt'in merakla beklenen Formula 1 filminden ilk kare - Resim : 4

ADI AÇIKLANDI

2025 yılında vizyona girmesi planlanan filmi resmi adı ise "F1" olacak. Filmin yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturuyor. Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi filmlerle tanınıyor.