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Brad Pitt'in merakla beklenen Formula 1 filminden ilk kare
Hollywood'un yıldız oyuncusu Brad Pitt'in merakla beklenen filmi Formula 1'den ilk kare yayınlandı.
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Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin vizyon tarihi açıklandı.
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Apple Original Films imzalı yapım, 27 Haziran 2025'te vizyona girecek.
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Merakla beklenen filmden ilk afişi yayınlandı. İşte Formula 1 pilotu rolünü üstlenen Pitt'in ilk karesi...
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ADI AÇIKLANDI
2025 yılında vizyona girmesi planlanan filmi resmi adı ise "F1" olacak. Filmin yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturuyor. Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi filmlerle tanınıyor.