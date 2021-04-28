Burcu Biricik Fatma dizisiyle gündemde!

Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda gibi yapımlarda boy gösteren, yıllardır sergilediği oyunculuğuyla da büyük beğeni toplayan bir isim Burcu Biricik. Zaten son haftalarda Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle gündeme damgasını vurmuştu. Dizinin konusu belli sebeplerden eleştirilse de Biricik'in oyunculuğu hep olumlu tepkiler aldı.

Burcu Biricik Arkeoloji Mezunu

Yetenekli oyuncu Burcu Biricik, şimdi de hem eski mesleği ile hem de dün Netflix’te yayımlanan Fatma dizisiyle de gündeme geldi. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olduğu öğrenilen Biricik'in arkeolog olduğunu duyanlar epey şaşırdığı konuşuluyor. Yıllar önce oyunculuk sevdası ağır basınca meslek değiştiren sevilen oyuncu, hatta Van'da bulunan bir kazı alanında, 45 gün boyunca görev alarak, çalışmalara da katılmış.

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Fatma: Bir psikolojik drama dizisi

Başak Abacıgil Sözeri’nin yapımcılığını üstlendiği, Özgür Önurme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunda oturduğu, psikolojik bir drama dizisi Fatma. Burcu Biricik ile birlikte Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk de kadrodaki önemli isimlerden.

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Peki Fatma dizisinin konusu ne?

Fatma, 30’lu yaşlarının ortalarında bir temizlik görevlisi. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kayboluyor. Zafer’i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada pek çok beklenmedik olayla karşılaşıyor, hatta bir cinayet işliyor. Zafer’in karanlık bağlantıları bu cinayeti öğrenince de Fatma’nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmıyor. Kendi karanlığıyla yüzleşirken, hayatta kalma savaşı veren Fatma için bu durum, bugüne kadar yaşadıklarının intikamını aldığı bir ritüel haline geliyor.

Tüm bölümleri yayınlanan bu mini diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

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