Can Yaman'ın dizisi El Turco, 21 Mart'ta yayında! İşte ayrıntılar...
Ay Yapım’ın yapımcılığında hayata geçen, başrolünde Can Yaman’ın yer aldığı tarihi drama EL TURCO’nun yayın tarihi açıklandı.
Dünyanın önde gelen platformlarında eş zamanlı olarak yayına girecek ilk Türk dizisi olan EL TURCO, 21 Mart’ta izleyicisiyle buluşacak.
Senaryosunu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim’in kaleme aldığı, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Can Yaman’ın yer aldığı EL TURCO, 31 ülkenin dijital platformlarında yayına giren ilk Türk dizisi olacak.
Tamamı İngilizce çekilen ilk Türk yapımı olan EL TURCO; 21 Mart’tan itibaren Türkiye’de (Gain), Brezilya’da (Globoplay), Panama’da (TVN), Honduras’ta (Canal 11), Çek Cumhuriyeti’nde, Romanya’da (Voyo) ve Rusya’da (IVI) eş zamanlı olarak izleyicilerle buluşacak. Ortadoğu’da (Starzplay) ve İtalya’da (Mediaset) ilerleyen günlerde yayına girecek dizi, tüm dünyada sabırsızlıkla bekleniyor.
Kısa bir süre önce dünyanın en popüler film ve dizi inceleme platformu IMDb tarafından 2025’in en çok beklenen yeni dizileri arasında gösterilen EL TURCO, bu listeye giren ilk ve tek Türk dizisi olmuştu. Dünyanın her yerinde milyonlarca kişi tarafından izleme listelerine şimdiden eklenmiş durumda olan EL TURCO 21 Mart’ta yayına açılacak.
Can Yaman’ın; Osmanlı’nın 1683'te Viyana'yı fethetmek için düzenlediği sefer sırasında yaralanan ve sığındığı İtalyan Alpleri'ndeki Moena köyünde bir kahraman haline gelen Osmanlı yeniçerisi Hasan Balaban'ı canlandırdığı EL TURCO’nun yıldız oyuncu kadrosunda Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl, Kieran O’Reilly, Veronica Ferres ve Madalena Aragão gibi uluslararası aktörlerin yanısıra Haluk Piyes, Hüseyin Avni Danyal, Armağan Oğuz gibi sevilen Türk oyuncular da yer alıyor.