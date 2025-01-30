Can Yaman'ın dizisi El Turco, 21 Mart'ta yayında! İşte ayrıntılar...

Kısa bir süre önce dünyanın en popüler film ve dizi inceleme platformu IMDb tarafından 2025’in en çok beklenen yeni dizileri arasında gösterilen EL TURCO, bu listeye giren ilk ve tek Türk dizisi olmuştu. Dünyanın her yerinde milyonlarca kişi tarafından izleme listelerine şimdiden eklenmiş durumda olan EL TURCO 21 Mart’ta yayına açılacak.