Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Cem Karaca’nın büyük başarılar, aşklar, sürgünler, kayıplar, hasret ve kavuşmalarla geçen inişli çıkışlı hayatını anlatan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" olarak adlandırılan yapımdan ilk tanıtım fragmanı geldi. Filmin yönetmen koltuğunda Dondurmam Gaymak ve İftarlık Gazoz gibi filmlerin de arkasındaki isim Yüksel Aksu var. Senaryoyu ise Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı.

Cem Karaca'nın Gözyaşları vizyon tarihi

Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi, 26 Ocak 2024 günü vizyona girecek.

Cem Karaca'nın Gözyaşları oyuncuları

Filmde, Cem Karaca'ya ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu hayat veriyor. Filmde Hacıoğlu'na Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buse Buçe Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Alper Saldıran ve Kubilay Tunçer gibi isimler eşlik ediyor.

Cem Karaca'nın Gözyaşları fragman