Cüneyt Arkın hayatını kaybetti: Son Paylaşımı Babalar Günü'ndeydi...

Öğretmen Ahmet, Piyanist Cüneyt, Kenan, Malkoçoğlu, Yiğit Alpago, Ringo Kid, Yüzbaşı Talat, Mühendis Murat, Battal Gazi, Kara Murat, Kazanova Mehmet, Fırtına Kemal, Komiser Cemil, Bahçevan Orhan, Gırgır Ali, Dünyayı Kurtaran Adam ve onlarcası… Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın dün akşam kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti...

Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus’ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CÜNEYT ARKIN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital’da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın’ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

SON PAYLAŞIMI OĞLUYLA

Usta sanatçı, Yeşilçam anılarını sık sık Instagram hesabından paylaşıyordu. Cüneyt Arkın son paylaşımını ise 19 Haziran Babalar Günü'nde yapmıştı...

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cüneyt Arkın (@cuneytarkin1)'in paylaştığı bir gönderi

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan usta oyuncu 1937 Eskişehir doğumluydu.