The Queen’s Gambit etkisiyle hepimiz satranç oynamaya başladık mı? Dahilerin ilginç yaşamlarını anlatan yapımları izleyip ilham almaya bayılıyorsanız, bu filmler sizin için!

Deliliğin sınırlarında dolaşan dahiler, sosyal ilişkileriyle çok başarılı olan üstün zekalılar ya da kapalı gözlerle bile satranç oynayabilen muhteşem hafızalar bizi her zaman hayrete düşürüyor. Özellikle son dönemde The Queen’s Gambit’in etkisiyle satranca olan ilgi muhteşem seviyede artınca herkes “Nedir bu satranç?” sorusunu kendine sormaya başladı. Özellikle Netflix kitlesinin satrançla tanışması, Google üzerinde de tarihi rekorlara sebep oldu. Muhtemelen sadece bir diziyle yetinmek istemiyorsunuz, daha fazla kaynağa ulaşmak istiyorsunuz. O kaynak sizin için hazır!

August Rush





Freddie Highmore’un, ebeveynlerinin izini sürmek için yetimhaneden kaçan bir müzik dehasını oynadığı film, çok gerçekçi olmasa da müzikle iç içe masal gibi bir kış filmi!

The Greatest Showman





Hugh Jackman’ın başrolde olduğu film, ilk kez sirk kurup modern şov dünyasını tamamen değiştiren P. T. Barnum’un hayatından ilham alan bir müzikal. P.T. Barnum’un dehası alıştığımızdan çok farklı!

The Hours

Üç kadının farklı zamanlarda yaşadıklarını anlatan film, edebiyat dünyasının en çarpıcı yazarlarından biri olan Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway kitabından yola çıkarken, yazarın hayatına da odaklanıyor.

Shine

David Helfgott’un gerçek hayatından ilham alan filmde, hayatını kontrolcü bir baba ve baskıyla geçiren dahi bir piyanistin akıl hastalığı ve müzikle dolu bir yaşamı izliyoruz.

Gifted

Matematik dehası olan yedi yaşındaki Mary’nin dayısı Frank, onun normal bir çocukluk yaşaması için çabalarken, büyükannesi küçük kızın velayetini almak için uğraşır. Sıcacık bir aile filmi arıyorsanız, mutlaka izleyin.

Amadeus

Tarihteki en büyük müzik dehalarından biri olan Mozart’ın hayatını anlatan film, insanı klasik müziğe aşık ederken, dramatik tarafıyla da hüzne boğuyor.

Searching for Bobby Fischer

Eğer satranç dehalarıyla ilgili bir film arıyorsanız hem tarihin en ünlü satranç oyuncularından Bobby Fischer’a hem de günümüz satranç ustalarından Josh Waitzkin’e odaklanıyor. Yine Bobby Fischer ile ilgili Pawn Sacrifice’ı da izleyebilirsiniz.

Queen of Katwe

Yine satranç dehası bir kızın hikayesini izliyoruz ama bu sefer film gerçek bir hikayeye dayanıyor ve 24 yaşındaki Ugandalı Phiona Mutesi’nin satrançla tanışmasını anlatıyor.

Good Will Hunting

Ben Affleck ve Matt Damon’ın birlikte yazdığı film, En İyi Senaryo dalında Oscar kazanmıştı. Filmde kendi kendini yetiştirmiş bir dahi, bir psikoloğun yardımıyla problemlerinin aşmaya çalışır.

Séraphine

Fransız ressam Séraphine de Senlis'in hayatından uyarlanan filmde, zengin bir ailenin hizmetçiliğini yapan bir kadının, resimlerinin keşfedilmesiyle başlayan bir hikayesini izliyoruz.