Deliliğin sınırlarında dolaşan dahiler, sosyal ilişkileriyle
çok başarılı olan üstün zekalılar ya da kapalı gözlerle bile satranç
oynayabilen muhteşem hafızalar bizi her zaman hayrete düşürüyor. Özellikle son
dönemde The Queen’s Gambit’in etkisiyle satranca olan ilgi muhteşem seviyede
artınca herkes “Nedir bu satranç?” sorusunu kendine sormaya başladı. Özellikle
Netflix kitlesinin satrançla tanışması, Google üzerinde de tarihi rekorlara
sebep oldu. Muhtemelen sadece bir diziyle yetinmek istemiyorsunuz, daha fazla
kaynağa ulaşmak istiyorsunuz. O kaynak sizin için hazır!
August Rush
Freddie Highmore’un, ebeveynlerinin izini sürmek için
yetimhaneden kaçan bir müzik dehasını oynadığı film, çok gerçekçi olmasa da
müzikle iç içe masal gibi bir kış filmi!
The Greatest Showman
Hugh Jackman’ın başrolde olduğu film, ilk kez sirk kurup
modern şov dünyasını tamamen değiştiren P. T. Barnum’un hayatından ilham alan
bir müzikal. P.T. Barnum’un dehası alıştığımızdan çok farklı!
The Hours
Üç kadının farklı zamanlarda yaşadıklarını anlatan film,
edebiyat dünyasının en çarpıcı yazarlarından biri olan Virginia Woolf’un Mrs.
Dalloway kitabından yola çıkarken, yazarın hayatına da odaklanıyor.
Shine
David Helfgott’un gerçek hayatından ilham alan filmde,
hayatını kontrolcü bir baba ve baskıyla geçiren dahi bir piyanistin akıl
hastalığı ve müzikle dolu bir yaşamı izliyoruz.
Gifted
Matematik dehası olan yedi yaşındaki Mary’nin dayısı Frank,
onun normal bir çocukluk yaşaması için çabalarken, büyükannesi küçük kızın
velayetini almak için uğraşır. Sıcacık bir aile filmi arıyorsanız, mutlaka
izleyin.
Amadeus
Tarihteki en büyük müzik dehalarından biri olan Mozart’ın
hayatını anlatan film, insanı klasik müziğe aşık ederken, dramatik tarafıyla da
hüzne boğuyor.
Searching for Bobby Fischer
Eğer satranç dehalarıyla ilgili bir film arıyorsanız hem
tarihin en ünlü satranç oyuncularından Bobby Fischer’a hem de günümüz satranç
ustalarından Josh Waitzkin’e odaklanıyor. Yine Bobby Fischer ile ilgili Pawn
Sacrifice’ı da izleyebilirsiniz.
Queen of Katwe
Yine satranç dehası bir kızın hikayesini izliyoruz ama bu
sefer film gerçek bir hikayeye dayanıyor ve 24 yaşındaki Ugandalı Phiona
Mutesi’nin satrançla tanışmasını anlatıyor.
Good Will Hunting
Ben Affleck ve Matt Damon’ın birlikte yazdığı film, En İyi Senaryo
dalında Oscar kazanmıştı. Filmde kendi kendini yetiştirmiş bir dahi, bir
psikoloğun yardımıyla problemlerinin aşmaya çalışır.
Séraphine
Fransız ressam Séraphine de Senlis'in hayatından uyarlanan
filmde, zengin bir ailenin hizmetçiliğini yapan bir kadının, resimlerinin
keşfedilmesiyle başlayan bir hikayesini izliyoruz.