Delikanlı dizisi hangi gün oynuyor? Delikanlı dizisi oyuncuları kimler?
Show TV’nin yeni sezondaki iddialı yapımı Delikanlı, 6 Nisan 2026’daki ilk bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük ses getirmeyi başardı. Peki Delikanlı dizisi hangi gün oynuyor? Delikanlı dizisi oyuncuları kimler?
Show TV ekranlarına iddialı bir giriş yapan Delikanlı, 14 Nisan 2026 itibarıyla televizyon dünyasının en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’i bir araya getiren dizi, ilk iki bölümüyle izleyiciden tam not alırken, hikâyedeki gerilim ve karakterler arası çatışmalar şimdiden geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.
Yeni Bölüm Takvimi
Yayın Tarihi: 20 Nisan 2026 Pazartesi
Yayın Saati: 20.00
Kanal: Show TV
Geniş ve Güçlü Oyuncu Kadrosu
Dizi, tecrübeli isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren zengin kadrosuyla dikkat çekiyor:
Mert Ramazan Demir (Yusuf): Adaletsizliğe karşı duran, ailesini korumak için suç dünyasına girmek zorunda kalan ana karakter.
Melis Sezen (Hazan): Yusuf’un çocukluk aşkı ve en büyük duygusal sınavı.
Salih Bademci (Sarp) & Mina Demirtaş (Dila): Karanlık Kızılhan ailesinin hikâyedeki dengeleri değiştiren isimleri.
Diğer Oyuncular: Devrim Yakut (Zühre), Fırat Altunmeşe (Saffet), Kerimcan Kamal (Tahsin) ve Onur Ünsal (Kamer) gibi isimler de yapımın derinlikli karakter yapısını destekliyor.
Delikanlı, İstanbul’un kenar mahallelerinden yükselen bir adalet ve güç mücadelesini konu alıyor. Yusuf’un Hazan ile kurmak istediği sade hayatın, karanlık Kızılhan ailesiyle kesişmesi sonucu büyük bir kaosa sürüklenmesi, izleyiciyi hem romantik hem de gerilim dolu bir atmosfere davet ediyor.
Yönetmenler: Zeynep Günay ve Recai Karagöz.
Senaryo: Aybike Ertürk ve ekibi.
Yapımcı: OGM Pictures (Gökhan Güvenatam).