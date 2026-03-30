Delikanlı'nın afişi yayınlandı! Delikanlı ne zaman başlıyor?

OGM Pictures imzalı, başrolünde Mert Ramazan Demir’in yer aldığı "Delikanlı" dizisi, 2026 yılının en iddialı yapımlarından biri olarak Show TV ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. 26 Mart 2026 tarihinde yayınlanan ilk afiş ve tanıtımlar, sosyal medyada şimdiden beğeni topladı.
Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ı buluşturan "Delikanlı" dizisinin ilk fragmanı ve afişi yayınlandı. Show TV ekranlarında ve sosyal medyada büyük bir fırtına kopardı. OGM Pictures imzalı yapım, yayınlanan ilk görüntülerle izleyiciye hem sert bir intikam hikayesinin hem de imkansız bir aşkın sinyallerini verdi.
Delikanlı Dizisinin Konusu
Dizi, imkansız bir aşkın gölgesinde yeşeren sert bir intikam hikayesini merkezine alıyor:
İstanbul’un kenar mahallelerinde haksızlığa boyun eğmeyen, ailesine bağlı bir genç olarak büyüyen Yusuf; yeraltı dünyasının, güç savaşlarının ve sınıf çatışmalarının ortasına sürüklenir.
Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle geri dönen Yusuf, hem çocukluk aşkı Hazan'a olan duyguları hem de geçmişin kapanmamış yaraları arasında büyük bir sınav verecektir.
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.
İstanbullu Gelin ve Kulüp gibi kült yapımların yönetmeni Zeynep Günay ile Arıza ve Adım Farah gibi aksiyon dozu yüksek işlerin yönetmeni Recai Karagöz koltuğu paylaşıyor. Bu ikili, dizinin hem duygusal derinliğini hem de sert mahalle atmosferini dengeleyecek bir vizyon sunuyor.
Hikayenin kalemi, daha önce başarılı dramalarda imzası bulunan Aybike Ertürk ve ekibine ait. OGM Pictures'ın alışılagelmiş derinlikli karakter analizlerinin bu senaryoda da ön planda olması bekleniyor.