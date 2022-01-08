Don't Look Up filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Filmin künyesi

Senaristliğini ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Adam McKay'in yaptığı Don't Look Up ilk 28 günlük izlenmelere göre Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 3. filmi olmuş durumda. Film Netflix'teki ilk iki haftasında toplam 263 milyon 320 bin saat izlendi ve listede 3. sıraya yerleşti. Peki, Don't Look Up filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Filmin künyesine yakından bakalım...

Film künyesi

Filmin adı: Don't Look Up

Don't Look Up Süre: 2 saat 18 dakika

2 saat 18 dakika Tür: Komedi / Bilim Kurgu

Komedi / Bilim Kurgu Senaryo: Adam McKay

Yönetmen: Adam McKay

Adam McKay Başroller: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep Özet: Filmde dünyayı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için büyük bir medya turuna çıkmak zorunda kalan iki alt düzey astronomun öyküsü anlatılıyor.





DON'T LOOK UP FİLMİNİN KONUSU NE?

Peki, Don't Look Up filminin konusu ne? Filmin konusu şöyle: Astronomi lisansüstü öğrencisi Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) ve hocası Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) şaşırtıcı bir keşifle, Güneş sistemi içindeki bir yörüngede dönen bir kuyruklu yıldız tespit eder. Ancak bir sorun vardır. Kuyruklu yıldız, doğrudan Dünya'ya çarpacak şekilde ilerlemektedir. Diğer sorun ise, bu tehlikeyi kimsenin umursamamasıdır. Görünüşe göre dünyayı yok edebilecek Everest Dağı büyüklüğündeki bir cisimle ilgili uyarıları kulak arkası etmek insanlığın işine gelmektedir. Kate ve Randall, Dr. Oglethorpe'un yardımıyla bir medya turuna çıkar. Umursamaz Başkan Orlean (Meryl Streep) ile onun özel kalem müdürü olan dalkavuk oğlu Jason'ın ofisinde başlayan yolculukları, Brie (Cate Blanchett) ve Jack (Tyler Perry) tarafından sunulan eğlenceli sabah programı ile devam eder. Kuyruklu yıldızın çarpmasına sadece altı ay kalmışken haberlere çıkmaya çalışmak ve çok geç olmadan sosyal medya bağımlısı halkın dikkatini çekmek trajikomik bir göreve dönüşür. İkili, dünyanın göğe bakmasını nasıl sağlayacaktır?

DON'T LOOK UP FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Leonardo DiCaprio

Jennifer Lawrence

Meryl Streep

Cate Blanchett

Rob Morgan

Jonah Hill

Mark Rylance

Tyler Perry

Timothée Chalamet

Ariana Grande

Scott Mescudi

Michael Chiklis

Melanie Lynskey

Himesh Patel

Tomer Sisley

Paul Guilfoyle

Robert Joy



DON'T LOOK UP NETFLIX'İN EN ÇOK İZLENEN 3. FİLMİ OLDU

Don't Look Up 2 haftada 263 milyon saat izlenme oranına ulaşarak Netflix'in ilk 28 günlük izlenme saatlerine göre oluşturulan listesinde 3. sıraya yerleşti. Don't Look Up'ın önündeki filmler, ilk 28 günlerini doldurmuş durumda. 2. sırada 282 milyon saatlik yayın ile Bird Box ve 1. sırada 364 milyon saatlik yayın ile Red Notice yer alıyor. Don't Look Up 2. sıraya yükselmesi muhtemel, 1. sıraya da çıkabilir. Netflix'in 8 Ocak 2022 itibarıyla en çok izlenen 10 filmi şöyle: