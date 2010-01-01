'Dünyanın Sonu' geliyor!

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Derek Lee'nin yönettiği "Dünyanın Sonu", bir yıl boyunca dünyayı dolaşmak isteyen ve bu sırada da attıkları her adımı kayda alan iki arkadaşın korku dolu hikayesini anlatıyor. Haftanın tek animasyon filmi "Barbie Prenses ve Rock Star"da ise başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Prenses Azra'ya sesiyle hayat veriyor.

Sinemalarda bu hafta korku ve gerilim hakim! İşte 3'ü yerli 7 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...



"Dünyanın Sonu"

Senaryo, yönetmenlik ve başrollerini Derek Lee ve Clif Provse'nin üstlendiği gerilim türündeki filmde, ikiliye Michael Gill eşlik ediyor.



Film, bir yıl boyunca dünyayı dolaşmak isteyen ve bu sırada da attıkları her adımı kayda alan iki arkadaşın korku dolu hikayesini beyaz perdeye taşıyor.



"Merdiven Baba"

Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği ve Hacı Ali Konuk, Esra Dermancıoğlu, Emin Gümüşkaya ile Bengü Şen'in oynadığı "Merdiven Baba" izleyiciyle buluşacak.



Komedi ve dram türündeki filmde Hacı Ali Konuk, herkes tarafından yetersiz ve silik bir karakterken merdivenli araba sayesinde bir gecede halk kahramanına dönüşen "Fazlı"yı, Esra Dermancıoğlu ise Fazlı'nın yaşadığı hayattan memnun olmayan eşi "Süheyla"yı canlandırıyor.



Hüznü ve komediyi harmanlayan "Merdiven Baba", havalimanlarında görmeye alıştığımız merdivenli arabanın, hayatın içine karışmasını ve Fazlı'nın hayatını sihirli bir değnek değmiş gibi değiştirmesini konu alıyor.



"Üç Harfliler 2: Hablis"

Kısmet Ekin Tekinbaş, Cansu Fırıncı, Ezgi Fidancı ile Elvan Albat'ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Murat Toktamışoğlu yer alıyor.



2010'da vizyona giren "Üç Harfliler: Marid"le başlayan korku serisi, 5 yıl sonra yeni kabuslarla devam edecek.



"61. Bölge İntikam"

Cuma Uğurlu'nun yönetmenliğini yaptığı filmde Ömer Özdoğan, Mahmut Kaldırım, Zeki Çatalbaş ve Adnan Varol gibi isimler rol alıyor.



Çekimleri Trabzon'un Of ilçesinde gerçekleşen filmin oyuncu kadrosunda yer alan oyuncuların tamamı, bölgede esnaflık yapan amatör isimlerden oluşuyor.



"Geçmişten Gelen"

Joel Edgerton'un yönettiği, James Bateman, Rebecca Hall, Joel Engerton ile Busy Philipps'in oynadığı film, gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.



"Muhteşem Gatsby", "Exodus: Tanrılar ve Krallar" ile "Şey" gibi filmlerin yıldızı Joel Edgerton, "Geçmişten Gelen" adlı filmde bu sefer yönetmenlik koltuğunda izleyicinin karşısına çıkıyor.



İlgiyle izlenen "Whiplash" ve "Ruhlar Bölgesi" serisinin yapımcılarının yeni filminin konusu şöyle:



"Simon (Jason Bateman) ile Robyn (Rebecca Hall) mutlu bir evliliğe sahip huzurlu bir çifttir. Yeni taşındıkları evde yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanan çiftin hayatı, Simon'ın okul yıllarından eski bir tanıdığı olan Gordo (Joel Edgerton) ile karşılaşmasıyla altüst olur. Simon ilk anda Gordo'yu hatırlamaz bile. Fakat sürekli karşılarına çıkan bu tuhaf adamın sürpriz

ziyaretleri ve gizemli hediyeleri, çiftin yaşamında tedirgin ve tehdit edici bir hal almaya başlar. Zamanla Simon geçmişindeki karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalırken Robyn, eşini aslında hiç tanımadığını fark edecektir."



"Tatil Zamanı"

Jonathan Goldstein ve John Francis Daley'in ilk yönetmenlik deneyimi olan filmin başrollerinde, Ed Helms ve Christina Applegate yer alıyor.



Başroldeki ikilinin yeni tatil macerasında, bir ailenin ülkeyi baştan başa turlayarak, Amerika'nın en gözde aile eğlence parkı olan Walley World'e doğru yola çıkması konu alınıyor.



"Barbie Prenses ve Rock Star"

Karen J. Lloyd'un yönetmenliğini yaptığı animasyon türündeki filmde, bir prenses ile rock yıldızının karışıklık sonucu yer değiştirmeleri ve bulundukları yeni ortamlarına adaptasyon sürecinde yaşadıklarını anlatılıyor.



Barbie'nin bu yeni müzikalinde "Unutursam Fısılda" filmindeki performansı ile oyunculuğu kadar sesinin de o denli başarılı olduğunu kanıtlayan Farah Zeynep Abdullah, Prenses Azra'nın sesi oldu. (AA)