Alışveriş döneminde belki de en çok ihtiyacımız olan, alışveriş sahneleriyle ünlü filmlerdir! Biraz moda ilhamı biraz da nostalji hissetmek için önerilerimizi keşfedin!

Pretty Woman

Romantik komedi denilince akla gelen ilk yapımlardan olan filmde, bütün günü alışveriş yaparak geçiren Vivian’ı izlemek, en az alışveriş yapmak kadar keyifliydi. Filmde Vivian’ın giydiği kırmızı ceketin çekim başlamadan kısa süre önce sokakta bir yer göstericisinden alındığını biliyor muydunuz?

Clueless



Jane Austen’in Emma isimli romanının modern bir uyarlaması olan Clueless’ta, ana karakter Cher’in bu kadar sevilmesinin nedenlerinden biri de müthiş kıyafetleriydi. Filmde güzel bir elbisenin her düşüncenin önüne nasıl geçtiğini çok net görebiliyoruz, bir de birbirinden şık ekoseleri!

Sex and the City

Elbiseler, ayakkabılar, çantalar... Her bir sahnesi modayla, alışverişle ve kıyafetlerle ilgili olan yapımda Carrie’nin gardırobu birçok kadının hayallerini süslüyordu. Film versiyonunda yapılan Vogue fotoğraf çekiminin gerçekten Vogue dergisinden bir ekiple yapıldığını biliyor muydunuz?

Gossip Girl

2000’lerin başında çok sevilen ve bugünlerde yeni versiyonunun çekimleri devam eden Gossip Girl’de tüm karakterler stilleriyle birlikte yaratılmıştı. Blair ve Serena’nın Paris’te geçen yazlarını anlatan her sahne alışveriş çılgınları için heyecan vericiydi.

Fleabag

Sadece iki sezonda 12 bölümle kült yapımlardan birine dönüşen Fleabag, ilk sezonundaki hediye alışverişi sahnesiyle ayakkabılarımıza farklı bir bakış açısıyla bakmamıza sebep olmuştu. Dizide moda ya da güzellikle ilgili her sahne ilginç tespitlerle dolu!

Breakfast at Tiffany’s

Audrey Hepburn’ün klasikleşen küçük siyah elbisesiyle bütünleştiği sahnenin dışında, filmde Holly ve Paul’ün, Tiffany’s gibi pahalı mücevherlerin satıldığı bir mağazada 10 dolara ne bulabileceklerini sordukları eğlenceli alışveriş sahneleri de vardı.

The Devil Wears Prada

Andy’nin yepyeni bir stile bürünmesini sağlayan Nigel ve bu değişim karşısında şaşkına dönen Emily’nin sahnesi filmdeki en eğlenceli anlardan biriydi. İzlerken gözünüzden kaçabilir ama o sırada Andy’e güzel göründüğünü söyleyen oyuncu, ünlü model Gisele Bündchen’in ta kendisi!

Crazy, Stupid, Love.

Ryan Gosling ile alışveriş yapmanın kadar mükemmel ve masraflı olduğunu görmemizi sağlayan sahnede bu sefer dönüşüm yaşayan Steve Carell’ın canlandırdığı Cal olmuştu. En başarılı romantik komedilerden biri olan filmde birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.