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Game of Thrones'tan inanılmaz rekor!

Game of Thrones, Emmy ödüllerinde 19 kategoride aday gösterilerek kırılması zor bir rekora imza attı.
R.R Martin’in çok satan roman serisinden TV’ye uyarlanan Game of Thrones, en iyi drama kategorisinin de aralarında olduğu 19 dalda Emmy Ödülleri'ne aday gösterilerek rekor kırdı. Türkiye 'de ABD yayın saatinden 24 saat sonra cnbc-e'de yayınlanan dizi, geçen yıl 11 dalda aday gösterilmiş ve 3 dalda ödül kazanmıştı. Daha önce Fargo, 18 dalda, American Horror Story: Coven, 17 dalda ve The Normal Heart ile Breaking Bad ise 16 dalda ödüle aday gösterilmişti. 

İşte aday gösterildiği dallar:
En iyi drama 
En iyi yardımcı kadın oyuncu- Lena Headey 
En iyi yardımcı erkek oyuncu- Peter Dinklage 
En iyi kadın konuk oyuncu- Diana Rigg 
En iyi senaryo (drama) 
En iyi yönetmen (drama) 
En iyi oyuncu seçimi (drama) 
En iyi sinematografi (2 aday) 
En iyi kostüm 
En iyi saç 
En iyi interaktif yayın (GoT Premiere- Facebook Live ve Instagram) 
En iyi makyaj 
En iyi müzik 
En iyi plastik makyaj 
En iyi ses prodüksiyon 
En iyi dublör kullanımı 
En iyi sanat yönetimi

En iyi görsel efekt Adaylar arasında en çok dikkati çekenlerden biri de polisiye dizi True Detective oldu. Başrol oyuncuları Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, aynı kategoride aday gösterildi. 66. Emmy Ödülleri Adayları açıklandı. Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Emmy ödülleri 25 Ağustos akşamı sahiplerini bulacak. Gecenin sunuculuğunu yapacak isimse Amerikanın en sevilen haftalık programlarından Saturday Night Live çıkışlı isim Seth Meyers.
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