Game of Thrones, Emmy ödüllerinde 19 kategoride aday gösterilerek kırılması zor bir rekora imza attı.
R.R Martin’in çok satan roman serisinden TV’ye uyarlanan Game of Thrones, en iyi drama kategorisinin de aralarında olduğu 19 dalda Emmy Ödülleri'ne aday gösterilerek rekor kırdı. Türkiye 'de ABD yayın saatinden 24 saat sonra cnbc-e'de yayınlanan dizi, geçen yıl 11 dalda aday gösterilmiş ve 3 dalda ödül kazanmıştı. Daha önce Fargo, 18 dalda, American Horror Story: Coven, 17 dalda ve The Normal Heart ile Breaking Bad ise 16 dalda ödüle aday gösterilmişti.
İşte aday gösterildiği dallar:
En iyi drama
En iyi yardımcı kadın oyuncu- Lena Headey
En iyi yardımcı erkek oyuncu- Peter Dinklage
En iyi kadın konuk oyuncu- Diana Rigg
En iyi senaryo (drama)
En iyi yönetmen (drama)
En iyi oyuncu seçimi (drama)
En iyi sinematografi (2 aday)
En iyi kostüm
En iyi saç
En iyi interaktif yayın (GoT Premiere- Facebook Live ve Instagram)
En iyi makyaj
En iyi müzik
En iyi plastik makyaj
En iyi ses prodüksiyon
En iyi dublör kullanımı
En iyi sanat yönetimi
En iyi görsel efekt Adaylar arasında en çok dikkati çekenlerden biri de polisiye dizi True Detective oldu. Başrol oyuncuları Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, aynı kategoride aday gösterildi. 66. Emmy Ödülleri Adayları açıklandı. Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Emmy ödülleri 25 Ağustos akşamı sahiplerini bulacak. Gecenin sunuculuğunu yapacak isimse Amerikanın en sevilen haftalık programlarından Saturday Night Live çıkışlı isim Seth Meyers.