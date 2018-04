Game of Thrones'tan inanılmaz rekor!

Game of Thrones, Emmy ödüllerinde 19 kategoride aday gösterilerek kırılması zor bir rekora imza attı.

R.R Martin’in çok satan roman serisinden TV’ye uyarlanan Game of Thrones, en iyi drama kategorisinin de aralarında olduğu 19 dalda Emmy Ödülleri'ne aday gösterilerek rekor kırdı. Türkiye 'de ABD yayın saatinden 24 saat sonra cnbc-e'de yayınlanan dizi, geçen yıl 11 dalda aday gösterilmiş ve 3 dalda ödül kazanmıştı. Daha önce Fargo, 18 dalda, American Horror Story: Coven, 17 dalda ve The Normal Heart ile Breaking Bad ise 16 dalda ödüle aday gösterilmişti.



İşte aday gösterildiği dallar:

En iyi drama

En iyi yardımcı kadın oyuncu- Lena Headey

En iyi yardımcı erkek oyuncu- Peter Dinklage

En iyi kadın konuk oyuncu- Diana Rigg

En iyi senaryo (drama)

En iyi yönetmen (drama)

En iyi oyuncu seçimi (drama)

En iyi sinematografi (2 aday)

En iyi kostüm

En iyi saç

En iyi interaktif yayın (GoT Premiere- Facebook Live ve Instagram)

En iyi makyaj

En iyi müzik

En iyi plastik makyaj

En iyi ses prodüksiyon

En iyi dublör kullanımı

En iyi sanat yönetimi



En iyi görsel efekt Adaylar arasında en çok dikkati çekenlerden biri de polisiye dizi True Detective oldu. Başrol oyuncuları Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, aynı kategoride aday gösterildi. 66. Emmy Ödülleri Adayları açıklandı. Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Emmy ödülleri 25 Ağustos akşamı sahiplerini bulacak. Gecenin sunuculuğunu yapacak isimse Amerikanın en sevilen haftalık programlarından Saturday Night Live çıkışlı isim Seth Meyers.