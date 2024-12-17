Gassal dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi Gassal yakında izleyici ile buluşacak. Pek, Gassal dizisinin konusu nedir? Gassal dizisinin oyuncuları kimlerdir? İşte Gassal dizisiyle ilgili merak edilenler…
İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde vatandaşların bilboardlarıyla karşılaştığı “Ölünce Beni Kim Yıkayacak” yazısının ne olduğu merak edildi. Afişin TRT’nin dijital platformu “Tabii”nin yeni dizisi Gassal’ın tanıtımı olduğu düşünüldü.
Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizi TRT Tabii platformundan yayınlanacak.
GASSAL DİZİ KONUSU
Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir: Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30’lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir.
GASSAL OYUNCULARI KİMLER?
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.