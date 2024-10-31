Gonca Vuslateri'nin 'Para Bizde' performansına beğeni yağdı

FOX TV Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde 'Nur' karakterine hayat veren Gonca Vuslateri'nin, dizinin dünkü bölümünde 'Para Bizde' şarkısıyla sergilediği dans performansına beğeni yağdı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
Gonca Vuslateri'nin 'Para Bizde' performansına beğeni yağdı - Resim : 1

Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrolü paylaştığı Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri'nin Arzu’ya karşı kazandığı zafer sonrası sahilde ‘Para Bizde Şöhret Bizde’ şarkısı eşliğindeki roman dansı geceye damga vurdu.

2 / 4
Gonca Vuslateri'nin 'Para Bizde' performansına beğeni yağdı - Resim : 2

Dizide Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri'nin dans ettiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

3 / 4
Gonca Vuslateri'nin 'Para Bizde' performansına beğeni yağdı - Resim : 3

Leopar desenli ceketiyle sahil kenarında 'Para Bizde' şarkısıyla dans eden Vuslateri'nin dansı izleyicilerden tam not aldı. 

4 / 4
Gonca Vuslateri'nin 'Para Bizde' performansına beğeni yağdı - Resim : 4

İşte ünlü oyuncunun çok beğenilen o performansı...