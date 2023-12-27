Güldür Güldür Show'un yılbaşı konukları kim olacak? Belli oldu

Her sene olduğu gibi bu sene de Güldür Güldür Show’ 31 Aralık akşamı yılbaşı özel bölümüyle ile izleyici ile buluşacak. Yapımını BKM’nin üstlendiği ‘Güldür Güldür Show’ 31 Aralık akşamı yılbaşı özel bölümünde birbirinden özel isimler sahneye çıkacak.

Güldür Güldür'ün yılbaşı konukları

90’lar pop müziğinin ikon haline gelmiş sesleri Metin-Eda Özülkü, Sibel Alaş, Jale ve Seyyal Taner; akordeon ustası Muammer Ketencioğlu ile Balkanlar Korosu, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırladığı marşıyla Norm Ender ve 19 yıl aradan sonra ilk kez televizyon ekranına çıkan duayen müzisyen Nazan Öncel şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşatacak.

Güldür Güldür Show’un bol kahkahalı skeçlerine de sürpriz isimler konuk olacak. İkonik ‘Sürahi Nine’ karakterleriyle Yasemin Yalçın ve başarılı oyuncu Deniz Baysal Yurtcu skeçlerdeki yerini alırken, illüzyonist Enver Ertaş sahnede Ali Sunal ile unutulmayacak bir gösteriye imza atacak.