"Günce" vizyonda

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Bir baba-kız hikayesinden fazlası...

Akademi Prodüksiyon’un yapımcılığını üstlendiği, günümüz baba-kız ilişkilerine farklı bir pencereden bakan “Günce" 4 Ekim’de izleyicisiyle buluştu. Senaryosunu Hüseyin Namık Üstünel'in kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Mete Şener ve Kemal Uzun üstleniyor. İstanbul'un farklı semtlerinde çekimleri gerçekleşen film hayatı yaşamak yerine onu planlarken yaşamayı unutmak seçimine odaklanıyor. Filmin başrollerinde Issız Adam filmiyle büyük başarı yakalayan Cemal Hünal ve Türkiye’nin en başarılı çocuk oyuncularından Nisa Melis Telli yer alıyor. İşte konusu... Radyo programcısı olan Cengiz (Cemal Hünal)’in tüm yaşamı, iş dışındaki zamanlarda karısı ve kızıyla geçer. Fakat mutlu bir pazar günü tüm yaşamını alt üst edecek olayların ilki ile karşı karşıya kalır. Bu olayın ardından daha mütevazi bir yaşam sürmeyi planlayan Cengiz’in tüm hayatının anlamı kızı Günce (Nisa Melis Telli) olur. Yıllar geçtikçe Günce’yle birlikte Cengiz de büyür. Ta ki 5 yaşındaki Günce’yi de kaybetme riskiyle yüzleşene kadar.