Hande Erçel ile Barış Arduç'lu 'Rüzgara Bırak' filminden yeni kareler yayınlandı! İşte konusu ve yayın tarihi
Hande Erçel ve Barış Arduç’u başrollerde buluşturan 'Rüzgara Bırak' filminden yeni kareler yayınlandı ve filmin yayın tarihi de belli oldu.
Netflix, başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı deniz, güneş ve romantizm dolu Rüzgara Bırak filminin Netflix Türkiye’deki yayın tarihini, filmin afişi ve filmden yeni karelerle birlikte duyurdu.
Yapımını Lanistar Medya ile Royal Pictures’ın, yapımcılığını ise Berkin Kaya, Hakan Karamahmutoğlu ve Saner Ayar’ın üstlendiği filmin senaryosu Ceylan Naz imzası taşıyor.
Biri şehirden diğeri ise denizden beslenen iki ruhu karşı karşıya getiren filmin yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor.
Rüzgara Bırak Konusu:
Şirketin geleceğini şekillendirecek dev bir otel projesi, Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’yı karşı karşıya getirir. Aslı, Ege’yi sörf okulunun bulunduğu Çeşme’deki koya otel yapılması için ikna etmek zorundadır ancak bu mücadele düşündüğünden çok daha zorlu çıkar. Çatışmanın kıvılcımları ve rüzgarın fısıltıları, her şeyiyle şehirli Aslı ve tüm benliğiyle Çeşmeli olan Ege’nin zıtlıklarının ardına gizlenmiş benzerliklerini de ortaya çıkarır. Peki bu ikili şirketlerini mi, sörf okulunu mu yoksa birbirlerini mi seçeceklerdir?