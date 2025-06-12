Hande Erçel ve Barış Arduç başrollü Aşkı Hatırla dizisinden yeni kareler yayınlandı
Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan ‘Aşkı Hatırla’ dizisi 18 Haziran’da Disney+'ta yayına girecek. Tutkulu ve romantik anlarla dolu Aşkı Hatırla dizisinden yeni kareler yayınlandı.
Barış Arduç ve Hande Erçel hayranlarının merakla beklediği buluşma gerçekleşiyor. İkilinin Netflix orijinal filmi "Rüzgara Bırak"ın ardından yeniden bir araya geldiği "Aşkı Hatırla" dizisi, yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Merak uyandıran yapımın yayın tarihi, platformu Disney+ tarafından 18 Haziran olarak duyuruldu. "Aşkı Hatırla"nın, Arduç ve Erçel'in başarılı kimyasını bir kez daha ekranlara taşıması bekleniyor.
Tutkulu ve romantik anlarla dolu Aşkı Hatırla dizisinden yeni kareler de yayınlandı.
Aşkı Hatırla konusu
Evlilik yolundayken ayrılık yaşayan güvenilir ve ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ile fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla kendilerini hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı yeniden hatırlatacaktır.