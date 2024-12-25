Hande Erçel ve Barış Arduç’lu Rüzgara Bırak filminden ilk fragman yayınlandı

Netflix, başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı ve izleyicilere duygusal bir aşk hikayesi sunmayı vadeden Rüzgara Bırak filminin fragmanını paylaştı. Engin Erden’in yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Ceylan Naz’ın kaleme aldığı filmin yapımını Lanistar Medya ve Royal Pictures, yapımcılığını ise Berkin Kaya, Hakan Karamahmutoğlu ve Saner Ayar üstleniyor.

Rüzgara Bırak filmi ne zaman yayınlanacak?

Şehir hayatının karmaşasını ve denizin özgür ruhunu harmanlayan film, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Netflix’te izleyicilerle buluşacak.

Rüzgara Bırak konusu ne?

Şirketin geleceğini şekillendirecek dev bir otel projesi, Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’yı karşı karşıya getirir. Aslı, Ege’yi sörf okulunun bulunduğu Çeşme’deki koya otel yapılması için ikna etmek zorundadır ancak bu mücadele düşündüğünden çok daha zorlu çıkar. Çatışmanın kıvılcımları ve rüzgarın fısıltıları, her şeyiyle şehirli Aslı ve tüm benliğiyle Çeşmeli olan Ege’nin zıtlıklarının ardına gizlenmiş benzerliklerini de ortaya çıkarır. Peki bu ikili şirketlerini mi, sörf okulunu mu yoksa birbirlerini mi seçeceklerdir?

Rüzgara Bırak oyuncuları

Filmde Barış Arduç ve Hande Erçel’in yanı sıra Barış Aytaç, Gözde Mutluer, Deniz Balkanlı, Olimpia Ahenk, Eray Sel, Yasemin Akyüz, Ezgi Bahar, Fırat Turgut gibi isimler rol alıyor. Ayrıca Ahmet Saraçoğlu, Şebnem Sönmez ve Kevork Türker gibi deneyimli oyuncular da kadroda yer alıyor.

Rüzgara Bırak fragman