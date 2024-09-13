Hazal Kaya'nın başrolünde yer aldığı Sorgu'nun ilk tanıtımı yayınlandı! İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Hazal Kaya'nın başrolünde yer aldığı çok yakında dijital platform TOD’da izleyiciyle buluşacak olan Sorgu'nun ilk tanıtımı yayınlandı.
Karga 7 Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu, senaryosunu Nuray Uslu ve Milay Ezengin’in kaleme aldığı TOD STUDIOS dizisi “Sorgu”nun ilk tanıtımı yayınlandı.
Geçen günlerde yayınlanan afişiyle büyük beğeni toplayan Sorgu’dan paylaşılan ilk tanıtım, dizinin izleyicilere heyecan dolu bir serüven sunacağının sinyalini bir kez daha verdi.
Başarılı oyuncular Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’u başrollerinde buluşturan dizinin kadrosunda ayrıca Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Asu Lal Burnak, Zeynep Kızıltan ve Şehsuvar Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.
Her bölüm, izleyicisine merak unsuru yüksek bir hikâye sunacak olan dizinin konusu ise şöyle; sorgu biriminin tek kadın memuru olan Cihan Manoğlu’nun (Hazal Kaya) babası Hayati, ölü bulunur. Bu şüpheli ölümün dosyası Cihan gibi sorgu memuru olan mesai arkadaşı Metin Yazıcı’ya (Çağlar Ertuğrul) verilir. Dosyayla ilgili gerçekler ortaya çıktıkça Cihan ve Metin arasındaki derin aşk da sınanacaktır. Zira bu hikâyede potansiyel bir cinayet şüphelisine dönüşmeyecek hiç kimse yoktur!