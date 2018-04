Her zaman bir seçenek vardır

Türkiye'deki sinema salonlarında aksiyon, gerilim, korku, dram ve animasyon türünde tamamı yabancı 7 film vizyona giriyor.

"Pixels"

Chris Columbus'un yönettiği ve Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan ile Peter Dinklage'in oynadığı "Pixels" izleyici ile buluşuyor.



Aksiyon ve komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday film; uzaylıların klasik video oyunu yayınlarını yanlış anlayıp, kendilerine karşı bir savaş açıldığını düşünerek Dünya'ya saldırmalarını konu ediniyor.



Tim Herlihy ve Timothy Dowling'in senaryosunu birlikte kaleme aldığı filmin hikayesine göre; "Uzaylıların saldırıları karşısında zor durumda kalan Başkan Will Cooper (Kevin James), 80'lerin video oyunu şampiyonu olan ve şimdilerde evlere sinema sistemi kurmakla uğraşan çocukluk arkadaşı Sam Brenner'ı (Adam Sandler) arayarak video oyunları oynayanlardan oluşan bir takım kurup dünyayı uzaylılardan kurtarmasını isteyecek."



"Hitman: Ajan 47"

Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware ile Ciaran Hinds'in oynadığı gerilim ve aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Aleksander Bach yaptı.



2007'de izleyici ile buluşan ve gişede başarı elde edemeyen Hitman'in yeni sürümünde; "Hitman: Ajan 47, üst düzey yeteneklere sahip bir ölüm makinesidir. Benzeri görülmemiş bir güç, hız ve zekaya sahip olan Ajan 47'nin yeni görevi, kendisinin gizemini çözüp aynı formül üzerinden bir katil ordusu yaratmaya çalışan bir mega şirkete karşı harekete geçmektir. Kendisi gibi dönüştürülen genç bir kadının yardımıyla köklerini keşfedecek olan bu ajan, epik bir savaşın içine dahil olacaktır."



"13 Günah"

Daniel Stamm'ın yönettiği filmin başrollerinde Mark Webber, Devon Graye, Tom Bower ile Rutina Wesley yer alıyor.



Korku ve gerilim türündeki filmin konusu şöyle: "Silik bir sosyal hizmetler görevlisi olan Elliot Brindle çaresizlik içindeyken, 13 farklı görevi yerine getirmesi halinde 6.2 milyon dolar kazanacağını söyleyen bir telefon alır. Bunun için ilk iki ve kolay görevi başarıyla geçmesi gerekmektedir. Önünde uçan sineği yakalayıp, sonra da yemek. Bunu yerine getirince bir anda banka hesabına binlerce dolar para geçer ve Elliot kendini dönüşü olmayan bir dizi olayın içinde bulur."



Konusu daha önce işlenen film, Chookiat Sakveerakul'un yönettiği 2006 yılı Tayland yapımı "13 oyun" adlı filmin İngilizce yeniden çekimi olarak beyaz perdeye taşındı.



"İnsanlıktan Uzakta"

Viggo Mortensen, Reda Kateb, Djemel Barek ile Vincent Martin'in oynadığı filmin yönetmen koltuğunda David Oelhoffen bulunuyor.



"Her zaman bir seçenek vardır" teması üzerine kurulan film; Cezayir'de doğan ancak aslen İspanyol olan bir öğretmenin hem etnik Cezayirliler hem de Fransız koloniciler tarafından yabancı etiketiyle hor görülmesini ve Atlas Dağları'nda yaşanan zorlu bir kaçış serüvenini sinema salonlarına taşıyor.



Albert Camus'nun "Misafir" adlı kısa öyküsünden uyarlanan ve Venedik'te Altın Aslan için yarışan film, 1950'li yıllarda bağımsızlık mücadelesi veren Cezayir'de geçmesine rağmen atmosferiyle klasik western filmlerinden izler taşıyor.



"Hayallerimdeki Kadın"

Venedik ve Toronto film festivallerinde ilk gösterimi yapılan ve başrollerini sinema efsanesi Al Pacino ile Oscar ödüllü aktrist Holly Hunter'ın paylaştığı filmin yönetmenliğini Amerikan bağımsız sinemasının öne çıkan isimlerinden David Gordon Green üstlendi.



Filmde küçük bir kasabada yaşayan "Angelo Manglehorn" karakterini canlandıran Al Pacino, hayatının aşkını bir türlü unutamayan melankoli bir çilingir ustası olarak izleyicinin karşısına çıkacak.



"Lanet 2"

Ciaran Foy'un yönettiği filmde Shannyn Sossamon, James Ransone, Nicholas King ile Tate Ellington gibi isimler rol aldı.



Son yılların en sevilen korku-gerilim serilerinden biri olan "Sinister"ın merakla beklenen yeni filmi, aynı tarzını sürdürerek yepyeni bir öyküyü yeni karakterlerle sinema severlere sunacak.



"Minik Kuş"

Christian De Vita'nın yönettiği filmin seslendirmelerini Ahmet Taşar, Sercan Gidişoğlu, Aysun Topar ile Tülay Bursa yaptı.



Animasyon türündeki filmde; kimsesiz büyüyen ve her zaman bir ailenin özlemini kurmuş olan Minik Kuş "Gus"un, hayata ve kendine dair yeni ufukları keşfedeceği özel bir yolculuğa çıkma macerası konu alınıyor. (AA)