Yüksel Aksu'nun yönetip Cem Yılmaz'ın oynadığı "İftarlık Gazoz", Mark Ruffalo ve Michael Keaton'ın oynadığı "Spotlight", Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız'ın oynadığı "Her Şey Aşktan" haftanın en iddialı filmleri...

Sinemalarda bu hafta 2'si yerli 5 film vizyona giriyor.

İftarlık Gazoz

Yüksel Aksu yazıp yönettiği, başrollerinde Cem Yılmaz, Berat Efe Parlar, Ümmü Putgül, Okan Avcı ve Yılmaz Bayraktar'ın yer aldığı "İftarlık Gazoz" izleyiciyle buluşuyor.

1970'lerin Türkiye’sinde bir Ege kasabasında geçen film, okulu tatile giren ve yaz tatilini boş geçirmek istemeyen bir çocuğun, Ramazan ayının başlarında, Cem Yılmaz'ın canlandırdığı 'Gazozcu Ustası Cibar Kemal'in yanında çalışmaya başlamasını ve sonrasında yaşanan traji-komik olayları anlatıyor.

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Yalan Labirenti

Alexander Fehling, Andre Szymanski, Friederike Becht ile Johannes Krisch'in oynadığı filmin yönetmeni Giulio Ricciarelli. "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Almanya'nın Oscar adayı seçilen film, Hitler sonrası döneme ışık tutuyor.

Her Şey Aşktan

Hande Doğandemir, Şükrü Özyıldız, Mithat Can Özer, Hakan Meriçliler ve Öznur Serçeler'in oynadığı filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu. Romantik komedi türündeki film, hayatının aşkı İlker tarafından evlilik hazırlığındayken aldatılan Pelin'in serüvenini anlatıyor.

Zor Saatler

Craig Gillespie'nin yönettiği, gerçek bir hikayeden uyarlanan film, İngiltere'nin doğu kıyılarını kasıp kavuran ve yoluna çıkan tüm gemileri altüst eden fırtınanın iki tankeri parçalamasını ve kuvvetli fırtınaya karşı hayat mücadelesi veren 30 mürettebatı kurtarma operasyonunu ele alıyor.

Spotlight

Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams gibi oyuncuların yer aldığı "Spotlight", Boston Globe'un Pulitzer ödülü kazanan araştırmacı gazeteci ekibi "Spotlight"ın gerçek hikayesini anlatıyor.







