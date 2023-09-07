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IMDB'ye göre 2023 yılının en iyi 10 dizisi
İnternet film veritabanı IMDB 2023 yılının en iyi dizilerini seçti. İşte izleyicilerin oylarıyla seçilen 2023 yılının en iyi 10 dizisi...
1 / 10
10. Poker Face
Natasha Lyonne'un başrolde yer aldığı dizi, karşısındaki kişinin yalan söylediğini anlayabilen Charlie'yi konu alıyor.
2 / 10
9. The Diplomat
Keri Russell'ın başrolünü üstlendiği politik drama The Diplomat, Kate Wyler'ın uluslararası bir krizin ortasında, uygun olmadığı yüksek profilli bir işe girmesini konu alıyor.
3 / 10
8. Shrinking
Jason Segel ve Harrison Ford'un rol aldığı dizide yas tutan bir terapist danışanlarına tam olarak ne düşünüyorsa onu söylemeye başlar.
4 / 10
7. Daisy Jones & The Six
Dizi, 70'lerde bir rock grubunun yükselişini konu alıyor. Riley Keough ve Sam Claflin başrollerde.