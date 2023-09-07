IMDB'ye göre 2023 yılının en iyi 10 dizisi

İnternet film veritabanı IMDB 2023 yılının en iyi dizilerini seçti. İşte izleyicilerin oylarıyla seçilen 2023 yılının en iyi 10 dizisi...

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IMDB'ye göre 2023 yılının en iyi 10 dizisi - Resim : 1

10. Poker Face

Natasha Lyonne'un başrolde yer aldığı dizi, karşısındaki kişinin yalan söylediğini anlayabilen Charlie'yi konu alıyor.

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IMDB'ye göre 2023 yılının en iyi 10 dizisi - Resim : 2

9. The Diplomat

Keri Russell'ın başrolünü üstlendiği politik drama The Diplomat, Kate Wyler'ın uluslararası bir krizin ortasında, uygun olmadığı yüksek profilli bir işe girmesini konu alıyor.

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IMDB'ye göre 2023 yılının en iyi 10 dizisi - Resim : 3

8. Shrinking

Jason Segel ve Harrison Ford'un rol aldığı dizide yas tutan bir terapist  danışanlarına tam olarak ne düşünüyorsa onu söylemeye başlar.

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IMDB'ye göre 2023 yılının en iyi 10 dizisi - Resim : 4

7. Daisy Jones & The Six

Dizi, 70'lerde bir rock grubunun yükselişini konu alıyor. Riley Keough  ve Sam Claflin başrollerde.