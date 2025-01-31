İnci Taneleri'nde Ferdi Tayfur anıldı: Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Kanal D’nin sevilen dizisi ‘İnci Taneleri’ heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Dizi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’u unutmadı.
İnci Taneleri’nde Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem’e sürpriz bir doğum günü partisi yapıldı ve en anlamlı hediye Piraye’den geldi.
Piraye, daha önceki bölümlerde Azem’in söylediği ‘Hatıran Yeter’ şarkısının yer aldığı Ferdi Tayfur’un ‘Hoşçakal’ albümünü hediye etti. Dizinin finalinde Azem çocuklarına annelerinin ölümüyle ilgili gerçeği anlatmaya karar verdi. Peki Azem gerçekleri anlatacak mı? Azem Yücedağ'ın eşini kim öldürdü?
“KESİNLİKLE ÇOCUKLARINDAN BİRİ ÖLDÜRDÜ!”
İnci Taneleri’nin yeni bölüm tanıtımı heyecanı doruğa çıkardı. Azem Yücedağ'ın “Acı bir gerçeğin çıplak hikayesi. O korkunç gün kopan inci taneleri merdivenlerden aşağı düşmekte... Kahramanlar fedakarlık yapar, ben kendimi imha etmeye çalışıyorum. Bir zamanlar Azem Yücedağ diye bir adam vardı” sözleri yeni bölüme dair soru işaretlerini ve heyecanı artırdı. Ayça'nın ‘Kesinlikle çocuklarından biri öldürdü!’ sözleri şok etkisi yarattı.
AZEM’E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
BKM imzalı yapımın son bölümünde Nergis, Azem’e sürpriz bir doğum günü partisi yapmayı planladı ve herkesi davet etti. Azem’e pavyonda ihtişamlı bir parti düzenlendi. Dilber ve arkadaşlarının dansıyla karşılaşan Azem çok şaşırdı. İlk defa yüzü gülen Azem Hoca, Piraye ve dostlarını görünce çok mutlu oldu.
FERDİ TAYFUR KASETİNİ HEDİYE ETTİ
Dizide geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz efsane sanatçı Ferdi Tayfur anıldı. Piraye, Ferdi Tayfur’un ‘Hoşçakal’ adlı kasetini “Hatıran Yeter’i ilk bu kasette söylemiş” diyerek Azem’e hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Azem Hoca, “Çok güzel bir hediye” şeklinde karşılık verdi. Sosyal medyada çok konuşulan bu sahne seyirciden övgü dolu yorumlar aldı.