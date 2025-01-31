İnci Taneleri'nde Ferdi Tayfur anıldı: Bir gün gitsen bile hatıran yeter...

AZEM’E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

BKM imzalı yapımın son bölümünde Nergis, Azem’e sürpriz bir doğum günü partisi yapmayı planladı ve herkesi davet etti. Azem’e pavyonda ihtişamlı bir parti düzenlendi. Dilber ve arkadaşlarının dansıyla karşılaşan Azem çok şaşırdı. İlk defa yüzü gülen Azem Hoca, Piraye ve dostlarını görünce çok mutlu oldu.

FERDİ TAYFUR KASETİNİ HEDİYE ETTİ

Dizide geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz efsane sanatçı Ferdi Tayfur anıldı. Piraye, Ferdi Tayfur’un ‘Hoşçakal’ adlı kasetini “Hatıran Yeter’i ilk bu kasette söylemiş” diyerek Azem’e hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Azem Hoca, “Çok güzel bir hediye” şeklinde karşılık verdi. Sosyal medyada çok konuşulan bu sahne seyirciden övgü dolu yorumlar aldı.