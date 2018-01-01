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Jennifer Love Hewitt, Criminal Minds kadrosunda!

Hewitt, dizinin 10. sezon kadrosuna dahil oldu.
CBS kanalında 9 sezonluk bir geçmişe sahip olan Criminal Minds dizisi, suçlu beyinleri her yönden analiz eden bir ekibin ekseninde geçen olayları konu alıyordu. Dizide FBI'da çalışan dilbilim uzmanı ve Georgetown Üniversitesinde profesörlük yapan Alex Blake'i canlandıran Jeanne Tripplehorn'un diziden ayrılması sebebiyle, onun boşluğunu 10.sezonda Ghost Whisperer dizisinden de tanıdığımız başarılı oyuncu Jennifer Love Hewitt dolduracak. Bu sezon Jennifer L. Hewitt deneyimli FBI ajanı Kate Callahan karakteriyle Davranış Analiz Ünitesi'ne dahil olacak.

Criminal Minds 10. sezonuyla 1 Ekim Çarşamba günü CBS kanalında tekrar seyircisiyle buluşacak.
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