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Karadut dizisi final mi yapıyor? Dizinin akıbeti belli oldu
İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı ATV'nin Tims&B imzalı dizisi Karadut için de final kararı alındı.
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Diziler için arka arkaya final haberleri gelmeye devam ediyor. Güzel Aşklar Diyarı, Kirli Sepeti, Ayazın Sonu Güneş dizilerinin ardından Karadut için de final kararı alındı.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin pazartesi ekrana gelecek 6. bölümünün final bölümüne dönüştürülmesine karar verildi.
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6. Bölümün fragmanında yer alan Nihan’ın (Naz Elmas) eski eşi Tayfun’la evlenmek üzere olan Zuhal’e (İrem Helvacıoğlu) saldırıp “Müthiş bir seçim, müthiş bir gelinlik, müthiş bir damat!” diye bağırdığı sahneler çok dikkat çekti.
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Karadut dizisi, hem kariyerine hem de ailesine yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini ele alıyordu.