Karadut dizisi final mi yapıyor? Dizinin akıbeti belli oldu

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı ATV'nin Tims&B imzalı dizisi Karadut için de final kararı alındı.

Elele Online

Elele Online
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Karadut dizisi final mi yapıyor? Dizinin akıbeti belli oldu - Resim : 1

Diziler için arka arkaya final haberleri gelmeye devam ediyor. Güzel Aşklar Diyarı, Kirli Sepeti, Ayazın Sonu Güneş dizilerinin ardından Karadut için de final kararı alındı. 

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Karadut dizisi final mi yapıyor? Dizinin akıbeti belli oldu - Resim : 2

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin pazartesi ekrana gelecek 6. bölümünün final bölümüne dönüştürülmesine karar verildi.

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Karadut dizisi final mi yapıyor? Dizinin akıbeti belli oldu - Resim : 3

6. Bölümün fragmanında yer alan Nihan’ın (Naz Elmas) eski eşi Tayfun’la evlenmek üzere olan Zuhal’e (İrem Helvacıoğlu) saldırıp “Müthiş bir seçim, müthiş bir gelinlik, müthiş bir damat!” diye bağırdığı sahneler çok dikkat çekti.

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Karadut dizisi final mi yapıyor? Dizinin akıbeti belli oldu - Resim : 4

Karadut dizisi, hem kariyerine hem de ailesine yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini ele alıyordu.