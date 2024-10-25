Karadut dizisi final mi yapıyor? Dizinin akıbeti belli oldu

6. Bölümün fragmanında yer alan Nihan’ın (Naz Elmas) eski eşi Tayfun’la evlenmek üzere olan Zuhal’e (İrem Helvacıoğlu) saldırıp “Müthiş bir seçim, müthiş bir gelinlik, müthiş bir damat!” diye bağırdığı sahneler çok dikkat çekti.