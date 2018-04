Murat Boz, Burak Özçivit ve Aslı Enver'in başrolleri paylaştığı "Kardeşim Benim" haftanın en iddialı yapımı. İşte haftanın filmleri...

Bu hafta sinemalarda ikisi yerli 5 yeni film vizyona giriyor.

"Kardeşim Benim"

Mert Baykal'ın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Burak Özçivit, Murat Boz, Aslı Enver ile Ferdi Sancar oynuyor.

Dram ve komedi türündeki film, uzun bir süredir birbirlerine küs olan iki erkek kardeşin, babalarının vasiyetini yerine getirmek için yıllar sonra bir araya gelmesiyle bu vasiyeti gerçekleştirmek için yaptıkları duygusal ve komik yolculuğu anlatıyor.

Sakin ve gizemli bir karaktere sahip olan Hakan, 30 yaşında alternatif müzik yapan ünlü bir sanatçıdır. Magazinden uzak bir hayat sürmeye çalışsa da kardeşi Ozan ile olan küslükleri magazinin ilgisini çeker. Ozan ise 28 yaşında ünlü bir pop yıldızıdır. Abisinin aksine neşeli, esprili, konuşkan ve sosyal biridir. Araları yıllardır düzelmeyen iki kardeş uzun zamandır bir araya gelmemiş, hatta babalarının hastalığında dahi farklı zamanlarda ziyaretine gitmişlerdir. Bu soğukluğun nedeni ise çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır.

Annelerini küçük yaşta kaybeden iki kardeşin babaları Erkan düğün şarkılığı ile geçimini sağlamaktadır. Üçü kasaba kasaba düğünlerde dolaşmış, küçüklüklerini resmen göçebe bir şekilde sürdürmüşlerdir. Bu dönemde babası küçük kardeş Ozan’ın tüm sorumluluğunu, abisi Hakan'a devreder. Abi Hakan bu yüzden erken olgunlaşır. Ozan ise Hakan’ın içinde kalan çocukluğu doya doya yaşamıştır. Bu ikili durum abi kardeş ilişkisini zamanla zedeler... Babalarının cenazesi iki kardeşi yıllar sonra bir araya getiren yegane şeydir. Her ikisi de son görevlerini yerine getirip bir an önce kendi hayatlarına geri dönmeyi planlarken, geride kalan vasiyet her şeyi değiştirecektir.





"Bizans Oyunları - Game of Bizans"



Tolgahan Sayışman, Murat Dalkılıç, Gonca Vuslateri, Gürkan Uygun, Ünal Yeter ve Tuvana Türkay gibi isimlerin rol aldığı "Bizans Oyunları - Game of Bizans" izleyici ile buluşuyor.

Gani Müjde'nin yazıp yönettiği komedi türündeki filmin konusu şöyle: "Güney Amerika'nın sıcağından gına gelen Mayalar, Anadolu'ya göç edip Bağcılar civarına yerleşirler. Mayalar, zamanla gösterdikleri üstün başarı ile komşuları olan Bizans'ın dikkat ve nefretini üzerlerine çekerler. Her ne kadar Bizans'ın dost canlısı ve barışsever Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranı olsa da karısı ve kardeşi Muhteris, Mayalar'ın gelişme ve yükselişini durdurmak için haince bir plan yapar. Plana göre Klitorya ve kayınçosu Muhteris, önce Klitor'u ortadan kaldıracak, ardından da Mayaların bütün kadınlarını kaçırıp Bizans zindanlarına atacaktır."

"The Club"

Oscar adayı "No" nun yönetmeni Pablo Larrain'in son filmi "The Club", geçmişte işledikleri suçlar nedeniyle kilise tarafından küçük bir sahil kasabasına sürülen ve gözlerden uzak bir evde zorunlu inzivaya çekilen 4 rahibin hikayesini anlatıyor.

Dram türündeki Şili yapımı filmin başrollerinde Roberto Farias, Alfredo Castro, Antonia Zegers ile Marcelo Alonso gibi isimler yer alıyor.

"Diren: Zamanı Geldi"



Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Anne-Marie Duff ile Meryl Streep'in oynadığı filmin yönetmeni Sarah Gavron.

Gavron'un ikinci uzun metraj çalışması olan film, İngiltere'de, kadınlara oy kullanma hakkı tanınması için tarihin ilk feminist hareketlerinden birini başlatan kadınların, gittikçe acımasızlaşan devlete karşı yürüttükleri radikal mücadeleye odaklanıyor.

"İyi Bir Dinozor"

Peter Sohn'un yönettiği animasyon türündeki filmin seslendirmelerini Raymond Ochoa, Jeffrey Wright, Steve Zahn ve Anna Paquin yaptı. Disney Pixar Animasyon Stüdyolarının merakla beklenen filmi, "Dünyadaki hayatı değiştiren asteroid dünyaya çarpmasaydı ve dinozorlar yok olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu" sorusunu keyifli bir anlatımla cevaplamaya çalışıyor.