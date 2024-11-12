Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Şımarık" filminden yeni kareler ve teaser yayınlandı

Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu; başrollerinde ise Kerem Bürsin ve Melis Sezen’in yer aldığı Şımarık filminin teaserı yayınlandı.

Elele Online

Elele Online
1 / 7
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Şımarık" filminden yeni kareler ve teaser yayınlandı - Resim : 1

Başrollerinde ise Kerem Bürsin ve Melis Sezen’in yer aldığI “Şımarık” filmi  izleyicileriyle buluşmak için gün saymaya başladı.  

2 / 7
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Şımarık" filminden yeni kareler ve teaser yayınlandı - Resim : 2

Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün filmin afişi ve ilk teaserı da yayınlandı. 

3 / 7
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Şımarık" filminden yeni kareler ve teaser yayınlandı - Resim : 3

Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıl dönemini konu alarak tarihi bir atmosfer sunan film Kunay Film’in ilk uzun metrajlı filmi olma özelliği taşıyor.  

4 / 7
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Şımarık" filminden yeni kareler ve teaser yayınlandı - Resim : 4

“Şımarık”ın yıldızlarla dolu kadrosunda ise Kerem Bürsin, Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Döngel, Cemal Hünal, Güven Kıraç, Ecem Özkaya, Evliya Aykan, Efekan Can, Eda Şölenci ve Sadi Celil Cengiz gibi Türkiye’nin sevilen oyuncuları yer alıyor.