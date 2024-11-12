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Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Şımarık" filminden yeni kareler ve teaser yayınlandı
Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu; başrollerinde ise Kerem Bürsin ve Melis Sezen’in yer aldığı Şımarık filminin teaserı yayınlandı.
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Başrollerinde ise Kerem Bürsin ve Melis Sezen’in yer aldığI “Şımarık” filmi izleyicileriyle buluşmak için gün saymaya başladı.
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Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün filmin afişi ve ilk teaserı da yayınlandı.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıl dönemini konu alarak tarihi bir atmosfer sunan film Kunay Film’in ilk uzun metrajlı filmi olma özelliği taşıyor.
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“Şımarık”ın yıldızlarla dolu kadrosunda ise Kerem Bürsin, Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Döngel, Cemal Hünal, Güven Kıraç, Ecem Özkaya, Evliya Aykan, Efekan Can, Eda Şölenci ve Sadi Celil Cengiz gibi Türkiye’nin sevilen oyuncuları yer alıyor.