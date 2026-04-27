Anasayfa Plus Sinema & Televizyon 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 3.sezon fragmanı yayınlandı
'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 3.sezon fragmanı yayınlandı
Netflix’in sevilen yerli yapımı ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ cephesinde sular durulmuyor! Modern ilişkileri, avukat Leyla Taylan ve arkadaşlarının gözünden esprili bir dille anlatan dizinin 3. sezon fragmanı, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı.
1 / 6
Netflix'in modern zaman ilişkilerini ustalıkla işleyen yapımı "Kimler Geldi Kimler Geçti" için geri sayım resmen bitti! Yayınlanan 3. sezon fragmanı ile birlikte Leyla Taylan ve renkli hukuk bürosu ekibinin geri dönüş tarihi 8 Mayıs olarak netleşti.
2 / 6
Yeni sezonun bu güçlü sloganı, Leyla’nın (Serenay Sarıkaya) artık toksik döngülerden, eski sevgililerin (Ömer ve Cem) gölgesinden sıyrılacağını işaret ediyor.
3 / 6
Geçmiş sezonlarda aşkın ve ayrılığın "enkazını" kaldıran Leyla, bu kez kendi kurallarıyla, daha olgun ve iyileşmeye odaklı bir yolculuğa çıkıyor.
4 / 6
2. sezonun sonunda hikayeye dahil olan ve merak uyandıran Fatih Artman, bu sezonun kilit taşlarından biri olacak.